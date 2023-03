Inflación ya ‘afloja’: datos están por debajo de lo esperado, afirma Banxico

Después de la última decisión de política monetaria, los datos adicionales observados en la inflación, tanto general como subyacente, están por debajo de lo esperado por el Banco de México, afirmó la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja.

En entrevista con El Financiero TV, reconoció que el panorama continúa siendo complejo e incierto a nivel global, pero que México está en una situación muy distinta, comparado con otras crisis financieras.

“De cualquier manera reitero que estaremos muy atentos para, en caso necesario, que en este momento no lo vemos, tomar las decisiones que correspondan y actuar de manera oportuna”, comentó en el marco de la edición 86 de la Convención Bancaria.

“Hacia adelante estamos previendo considerar de nuevo el panorama inflacionario”, recalcó.

Sobre la tasa de interés de la Reserva Federal, Rodríguez expuso que analistas consideraban que el Banco de México estaba “siguiendo” esa variable, pero con la última decisión de política monetaria se observó que no es así.

“Lo habíamos comentado, pero me parece que ahora se pudo comunicar con claridad esta visión, entonces hacia adelante estaremos considerando el panorámico inflacionario, pero también, y me gustaría enfatizarlo, la posición que ya hemos alcanzado”, puntualizó.

¿A Banxico le preocupa la crisis bancaria en EU?

Acerca de la preocupación por posibles efectos de contagio en México por las quiebras de bancos en EU, la economista comentó que estas ya fueron “contenidas”.

“Sabemos que son bancos regionales, no son bancos sistémicos; que estaban en una situación muy particular, enfocados en un sector muy específico, con características muy particulares, donde no hay una relación directa con el sistema financiero mexicano”, explicó.

La gobernadora destacó que México tiene ahora fundamentos macroeconómicos sólidos en una mejor situación con otras economías emergentes.

“Por supuesto, el actuar de la política monetaria por parte del Banco de México también contribuye a esta estabilidad que estamos observando”, recalcó.

Satisfecha con el actuar de Banxico

A 15 meses de encabezar la Junta de Gobierno del Banxico y ser la primera mujer en hacerlo, Victoria Rodríguez se dijo satisfecha y contenta de la responsabilidad proyectada por el organismo en sus decisiones para enfrentar la alta inflación.

“Yo he estado completamente dedicada a atender lo que hemos estado enfrentando. Me siento satisfecha con el actuar que hemos tenido en la institución, siendo responsables para el cumplimiento de nuestro mandato”, enfatizó.

Independientemente del género, aseguró que encabezar un Banco Central es un reto para quien ocupe el cargo.

“En cualquier circunstancia lo hubiera sido llegar a encabezar una institución tan importante. Sin embargo, en las circunstancias que hemos estado viviendo a nivel global, por supuesto es un reto doble”, concluyó.