Convención Bancaria 2023: Dar crédito a la base de la pirámide, el ‘talón de Aquiles’, dice BanCoppel

Más allá de considerar que la inclusión financiera sea el gran pendiente de la banca mexicana, el verdadero reto está en dar crédito a la población más vulnerable. Este sería el ‘talón de Aquiles’ para las instituciones bancarias, manifestó Carlos López-Moctezuma, director de BanCoppel.

”Creo que sí se ha avanzado en inclusión en términos del acceso a medios de pago, acceso a cuentas de captación. Sí sigue siendo el ‘talón de Aquiles’ la parte de crédito y ahí sí somos muy pocos participantes los que realmente estamos haciendo algo para darle acceso a la base de la pirámide”, expresó en entrevista con El Financiero.

En el marco de la 86 Convención Bancaria, detalló que en México más del 50 por ciento del mercado laboral pertenece al sector informal, personas que no pueden comprobar ingresos y eso les dificulta el acceso a un financiamiento. Bajo este contexto, afirmó que será complicado que más bancos entren a este segmento por el riesgo que representa. Incluso, aquellos participantes que aseguran entrar al quite en la oferta de servicios financieros, como las Fintech y bancos digitales, no precisamente atienden a la población que lo necesita, ya que se concentran en clientes de los que sí hay información con la cual manejar su historial crediticio, porque son más rentables.

Sobre las instituciones de tecnología financiera que ofrecen préstamos de montos bajos a las personas, consideró que el riesgo lo llevan más las empresas que los mexicanos, ya que hay más posibilidad de que quiebren estas Fintech, a que los solicitantes se sobreendeuden por la facilidad de tener estos financiamientos.

Lo anterior respondería, ahondó, a que para atender este nicho de la población se requiere de un buen modelo de cobranza y de riesgos. Si bien pueden contar con fondeo por parte de fondos extranjeros, en algún punto tendrán que afrontar los altos índices de morosidad. Aunque deseó que algunas logren su cometido para ampliar la competencia, reconoció que es difícil abrirse paso y salir avante.

López-Moctezuma insistió en que “solo somos uno, dos o tres participantes que sí prestamos a ese segmento” y recalcó que para 80 por ciento de las personas que acceden a un financiamiento, BanCoppel es su primer contacto que los ayuda, lo cual se demuestra en su cartera de financiamiento y la de retail en la tienda departamental.

”Sí son un segmento que presentan una morosidad mucho mayor que los tradicionales de la banca. Morosidades arriba del cinco por ciento en una cartera de tarjeta de crédito, préstamos personales, no te las aguantan. Nosotros sabemos que tenemos índices de morosidad en esas carteras arriba del 15 por ciento, estamos a cuatro veces el nivel de morosidad, pero tenemos otros mecanismos que bajan la seguridad de la pérdida”.

En este último punto, el director de BanCoppel refirió que cuentan con 10 mil personas en el país para hacer la labor de asesoría financiera y cobranza, algo que no hace la banca alejada de estos nichos, porque les es más barato llegar por la parte digital; sin embargo, para ellos lo ideal es la combinación de tiendas físicas para estar cerca de la gente al momento de pagar sus créditos, hacer retiros o depósitos.

Otro pendiente de la banca es concientizar más a la población sobre los riesgos de fraude, pero influye que el nivel de educación financiera de la población es muy bajo en todos los segmentos de solicitantes de crédito. Esto impacta en los problemas de ciberseguridad que acompañan el desarrollo tecnológico, advirtió.

”A gente de nuestros segmento a lo mejor acaban siendo menos apetecibles, porque tienes menos saldos, pero igual son víctimas de ciertos fraudes. Hay que redoblar esfuerzos en el tema del fraude y de que estos delitos no se persiguen en el país; hay una tarea que tenemos que hacer de mucha mayor concientización”.

Banco digital, sobre la mesa

Ante la llegada de los bancos digitales al sector financiero, ya sea por marcas respaldadas por instituciones tradicionales o bien por nuevas licencias, el entrevistado sugirió que “no está claro cuál es la estrategia ganadora” entre ambas operaciones, pero sí es complicada la parte de escalar el negocio.

Señaló que estas instituciones están haciendo esfuerzos importantes en materia de digitalización. En este sentido, “el tema de sacar otras marcas creo que está sobre la mesa, pero eso sería para otra propuesta de valor, si queremos cambiar de segmento o subir a otros que hoy no atendemos”.

Mientras tanto, desde el banco trabajarán para digitalizar la oferta actual de productos y crear otros con la característica de que sean omnicanal, es decir, tanto para la parte física como la digital, en línea con su visión de complementariedad para beneficio de sus clientes.