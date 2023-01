‘Descabellada’, ‘Problemática’... Economistas se ‘ríen’ de idea de moneda única para Argentina y Brasil

Los principales economistas descartaron la creación de una moneda común para Argentina y Brasil, y subrayaron que la idea planteada por los presidentes de ambos países el domingo enfrenta demasiados obstáculos prácticos para convertirse en realidad.

Mohamed El-Erian, principal asesor económico de Allianz y columnista de Bloomberg Opinion, escribió en Twitter que las dos economías más grandes de Sudamérica no están en posición de hacer que la idea tenga éxito dadas sus condiciones actuales y que la implementación de una moneda común está “lejos de ser probable”.

John Barrdear, economista del Banco de Inglaterra, opinó que una unión monetaria entre ambos países sería “ambiciosa” y el expresidente del banco central de Chile, José De Gregorio , apuntó que Brasil arriesgaría su sólida política monetaria al vincular su moneda a Argentina.

“No tiene mucho sentido”, declaró a Radio Infinita.

Olivier Blanchard, execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional, calificó la propuesta de “descabellada”, mientras que el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, la calificó de “altamente problemática dadas las diferencias en las economías”.

¿Por qué surgió la idea de una moneda común entre los gigantes sudamericano?

Brasil y Argentina buscan retomar las discusiones sobre la formación de una moneda común para transacciones financieras y comerciales, escribieron el domingo los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Alberto Fernández en un artículo conjunto publicado en un periódico local antes de una cumbre regional que tendrá lugar en Buenos Aires esta semana.

Si bien la propuesta tiene como objetivo impulsar el comercio regional y la integración de los países vecinos, enfrenta numerosos obstáculos políticos y económicos antes de convertirse en realidad. Intentos similares en décadas pasadas no lograron cobrar fuerza en medio de la inestabilidad macroeconómica y los cambios de Gobierno.

La inflación anual de Argentina de casi 100 por ciento en comparación con 5.8 por ciento de Brasil y la rápida depreciación del peso en los últimos años son un desafío inmediato a la idea de una moneda común, entre otros obstáculos.

Esto dice Bloomberg Economics

“La idea de una moneda sudamericana única, o incluso una solo para Brasil y Argentina, carece de mérito y llega en un mal momento. La región no tiene lo necesario para justificar y sostener una moneda única: no hay movilidad laboral ni de capitales, hay rigideces de precios y salarios en varios países, los ciclos económicos no son sincrónicos y la mayoría de los países de la región no tienen el margen fiscal para hacer frente a las transferencias fiscales que demanda este tipo de mecanismos”.

Adriana Dupita, economista para Brasil y Argentina

Pese a que es difícil imaginarse una moneda argentino-brasileña unificada en el corto plazo, la idea desencadenó una cascada de diferentes comentarios en las redes sociales. Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase Global, un intercambio de cifrado que cotiza en bolsa, sugirió que los países sudamericanos deberían adoptar el bitcoin a largo plazo.