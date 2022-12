‘Cuesta subir la cuesta’: Prevén enero complicado por inflación y alza en tasas de interés

La cuesta de enero en 2023 podría tener una ‘pendiente’ más pronunciada. En un contexto en el que los niveles de inflación en México alcanzaron su mayor nivel inflacionario en 20 años, y el Banco de México (Banxico) incrementó su tasa de interés, la cena, los regalos, entre muchas cosas más, serán más caros.

“En un escenario de subidas de tasa de interés, esto automáticamente te sube los costos financieros, es decir, lo que pagamos por créditos ya sea automotrices, de consumo y en ciertos casos en las tarjetas de crédito, así como en los hipotecarios son mayores”, dijo James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco.

Agregó que con el inicio de año, la situación económica de los hogares es más compleja, ya que hay gastos adicionales, por lo que tienen que recurrir al financiamiento y este será mucho más caro.

Por el contrario, si la tasa de interés baja, el crédito se vuelve barato y de esta manera se fomenta que la gente pueda consumir y gastar más.

El experto consideró que dichos incrementos en la tasa pueden beneficiarnos, si estos incrementos terminan apoyando a controlar la inflación, “con estas acciones se espera que la tasa de inflación aunque sigan creciendo los precios lo hagan a un menor ritmo”, explicó.

Si actualmente tienes una deuda y tu crédito es a tasa variable, el anuncio del banco central te afecta, ya que incrementarán tus mensualidades, mientras que, si es a tasa fija, tus pagos no tendrán ningún impacto y no afectará a tu crédito, siempre y cuando no te atrases en ninguno de tus pagos.

Inflación en México: Así abrirá y cerrará en 2023, según pronósticos del Banxico

Ese pequeño ‘coco’ llamado inflación... El Banco de México (Banxico) actualizó este jueves sus pronósticos para el nivel de los precios en México durante 2023.

Como recordatorio, el dato de inflación más reciente, el de noviembre, representó una buena noticia, pues se ubicó en su nivel más bajo desde mayo pasado, cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 7.65 por ciento.

De acuerdo con las previsiones actualizadas del Banco Central, se espera que la inflación se comporte así durante los próximos 4 trimestres del próximo año.