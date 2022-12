EU exhorta a México ‘meterle velocidad’ a consultas energéticas

La Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Katherine Tai y la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, sostuvieron ayer una reunión en Washington en la que discutieron los diversos irritantes comerciales que persisten entre ambos países, entre ellos, los energéticos y agrícolas.

La embajadora Katherine Tai enfatizó sobre la urgencia de progresar rápida y significativamente en las consultas energéticas.

También aprovechó la reunión para manifestar sus inconformidades respecto a la correcta implementación de leyes ambientales en la industria pesquera, así como en la importancia de evitar cualquier interrupción en las exportaciones de maíz de Estados Unidos a México.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Economía informó en un comunicado que tuvieron la oportunidad de revisar una agenda amplia que incluyó temas de combate al trabajo forzoso, energéticos, biotecnológicos, medioambientales, así como el fortalecimiento regional de las cadenas de suministro.

Integran a Sener

En el encuentro, Raquel Buenrostro planteó que se está trabajando estrechamente con el sector energético nacional, liderado por la secretaria Rocío Nahle, “quien ha tomado un papel destacado en la construcción de soluciones precisas, contundentes y mutuamente satisfactorias que a la par salvaguarden la soberanía nacional”, dijo.

La sustituta de Tatiana Clouthier le expresó a la embajadora Katherine Tai la voluntad que existe en México por atender de manera simultánea todos los aspectos que conforman las consultas, priorizando aquellos en los que la solución puede encontrarse de forma más rápida, con el fin de demostrar que a través del diálogo se pueden obtener resultados.

Asimismo, comunicó que están en estrecha colaboración con la Secretaría de Energía y otras autoridades del ramo para atender en su totalidad las inquietudes presentadas por Estados Unidos y Canadá.

Ante este panorama, Economía extendió una invitación a funcionarios del USTR y de Asuntos Globales para que la tercera ronda de consultas energéticas se lleve a cabo en la CDMX durante los próximos días.

De igual modo planteó la propuesta de establecer grupos de trabajo trinacionales, los cuales sesionarían durante diciembre y principios de enero para tratar los distintos aspectos de las consultas energéticas.

“De cumplirse satisfactoriamente este plan, se podrían presentar los avances en la Cumbre de Líderes de América del Norte a celebrarse en nuestro país el 9 y 10 de enero de 2023″, subrayó la dependencia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señalo en conferencia que confiaba en que se esté llegando a un acuerdo en el T-MEC.

“Hay una actitud favorable de parte de Estados Unidos y Canadá. Se reúne..., la secretaria de Economía (con Katherine Tai, representante comercial de EU) y estoy seguro que nos va a traer buenas noticias”, afirmó.

Argumentos incorrectos

Las violaciones al T-MEC en el sector energético por parte del Gobierno de México ya están sucediendo, sin embargo, la Secretaría de Economía argumenta que como la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) no está en vigor, Estados Unidos no tiene argumentos para estar inconforme, lo que es incorrecto, señaló Kenneth Smith, exjefe negociador del tratado comercial.

“En realidad, la LIE está frenada por los amparos que empresas energéticas han presentado en tribunales, ya que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado claramente que va a implementar la ley y además hay acciones en contra, como el cierre de terminales marítimas o la suspensión de generación de permisos, lo que representan violaciones al tratado”, dijo durante su participación en el XXVIII Congreso del Comercio Exterior Mexicano organizado por el COMCE.

Para Smith, lo ideal sería que, de aquí a la Cumbre de Líderes del próximo 9 de enero, Estados Unidos pudiera negociar con México.

“Pero no se deben negociar ‘parches individuales’ para las empresas, porque eso Estados Unidos no lo va a aceptar. Ya han señalado que buscan una solución sistémica, una solución al amparo del tratado y no tener que negociar en lo oscurito cada vez que una empresa quiera llegar a México”, subrayó

Unas horas antes, el canciller de México, Marcelo Ebrard, indicó que los paneles de solución de controversias son buenos, ya que representan una oportunidad para llegar a acuerdos.

“No hay una fecha establecida (para determinar si hay panel o no), pero (está claro) que no le conviene a ningún país, a todos nos conviene que se llegue a un acuerdo”, dijo.

Agregó que la postura de México se basará en la negociación y no se deberá ceder en todo, “si no hay acuerdo, te vas a panel”, advirtió.