Argumentos de Economía para defenderse en la disputa eléctrica contra EU y Canadá son incorrectos: experto

Las violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el sector energético por parte del Gobierno de México ya están sucediendo; sin embargo, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, argumenta que como la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) no está en vigor, Estados Unidos no tiene argumentos para estar inconforme, lo que es incorrecto, señaló Kenneth Smith, exjefe negociador del T-MEC, durante el XXVIII Congreso del Comercio Exterior Mexicano organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE).

El especialista afirmó que este argumento no es válido, ya que, en realidad, la LIE está frenada por los amparos que empresas energéticas han presentado en tribunales, ya que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado claramente que va a implementar la ley y además hay acciones en contra, como el cierre de terminales marítimas o la suspensión de generación de permisos, “lo que representan violaciones al tratado”, dijo.

Para Kenneth Smith, lo ideal sería que, de aquí a la Cumbre de líderes del 9 de enero, Estados Unidos pudiera negociar con México.

“Pero no se deben negociar parches individuales para las empresas, porque eso Estados Unidos no lo va a aceptar. Ya han señalado que buscan una solución sistémica, una solución al amparo del tratado y no tener que negociar en lo oscurito cada vez que una empresa quiera llegar a México”, subrayó.

El especialista consideró que una posible solución a este conflicto sería la creación de una plataforma de atracción de inversión basada en energías renovables.

“Eso le da una posibilidad de salvar cara al presidente López Obrador y en el marco de la reunión de líderes, señalar la intención de sí hacer modificaciones a su política energética, no porque Estados Unidos lo esté obligando en un panel, sino porque esto conviene a la competitividad futura del país. Ese sería un escenario ideal, pero, francamente, creo que es muy poco probable que lleguemos a eso, y es altamente probable que nos vayamos a un panel”, subrayó.

Lo que es verdad es que, Estados Unidos, ya está en una situación donde ya puede solicitar un panel y donde los elementos que plasmaron en aquel documento de cinco cuartillas de su consulta el pasado 20 de julio están vigentes.

“Sí hay elementos claros donde hay violaciones por parte de México a sus compromisos en materia de energía, entonces en cualquier momento Estados Unidos podría decidir ahora con el cambio de interlocutor (Raquel Buenrostro por Tatiana Clouthier) y la incertidumbre adicional que se ha generado sobre cuál va a ser la postura de México en este tema, podrán en cualquier momento solicitar el panel”, apuntó.

Por otra parte, Luis de la Calle, director y socio de De la Calle, Madrazo, Mancera, S.C., indicó que el país necesita energía competitiva, diversificada, limpia en grandes cantidades.

“América Norte es el país, es la región del mundo con los mejores elementos para el desarrollo energético sostenible, sostenible y competitivo. El precio del gas en Alemania es seis veces el de América del Norte. Si tuviéramos en México energía abundante, las próximas plantas de acero especializado se construirían en México, no en Texas, Alabama o Corea y mucho menos en Alemania”, dijo.