‘México no necesita más incertidumbre’: Canacintra pide resolver diferencias con EU y Canadá sobre T-MEC

Ante la solicitud del inicio de consultas por parte de Estados Unidos a México en materia energética dentro del T-MEC, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) hizo un llamado al Gobierno a hacer un análisis sobre la pertinencia de estas políticas en el marco de la legalidad, libre competencia y Estado de derecho.

“México no necesita generar más incertidumbre, lo que se necesita son más oportunidades para desarrollar su potencial industrial de la mano de aliados estratégicos y aprovechar las oportunidades derivadas de la coyuntura favorable para retomar un liderazgo como proveedores del mercado más grande del mundo”, manifestó en un comunicado.

El organismo empresarial expuso que es de suma importancia el fortalecimiento e integración de la región económica de América del Norte.

Reconoció que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es un mecanismo que ayuda a impulsar el crecimiento económico del país al generar mayores niveles de bienestar en la población.

Bajo este contexto, añadió a su llamado a que se resuelvan las diferencias con Canadá, que también hizo una solicitud de consultas como un mecanismo de solución de controversias que permite el tratado comercial, luego de que consideran que hay políticas en energéticas que violan capítulos del T-MEC.

“Hacemos un llamado a resolver las diferencias que dieron origen a la solicitud de consultas en el marco del T-MEC, privilegiando el diálogo y atendiendo a los objetivos que se persiguieron al momento de celebrar el acuerdo comercial multilateral, que es generar una región próspera que genere empleos, atraiga nuevas inversiones e impulse el crecimiento social”, concluyó.

Consultas evitarán disputa comercial: ICC

La International Chamber of Commerce México (ICC México) confió en que el país tomará con seriedad la solicitud de Estados Unidos y Canadá de iniciar un proceso de consultas bajo el T-MEC sobre la política energética mexicana; no obstante, aseveró que esta situación no fue sorpresiva, pues desde tiempo atrás habían advertido que se vulneraba a las empresas extranjeras.

A través de un comunicado, explicó que dichas solicitudes son un área de oportunidad para evitar una disputa comercial de grandes proporciones con el principal socio comercial de México, del que dependen millones de empleos y casi 80 por ciento de las exportaciones, así como del segundo socio estratégico bajo el acuerdo de América del Norte.

“El que Estados Unidos y Canadá estén abiertos a un diálogo formal a nivel de técnicos y ministros puede resultar constructivo para evitar disputas adicionales en contra de México por inversionistas individuales, en la medida en que se logren resolver los problemas que han surgido por las acciones de restricción a las inversiones y al comercio que ha adoptado el gobierno mexicano”, manifestó.

ICC México también expresó que, aunque las solicitudes fueron presentadas de manera puntual sobre la política energética y no tendría que impactar en otros sectores, a largo plazo resultará negativo no contar con inversiones en el sector.

Lo anterior podría derivar en que en un futuro el país deba recurrir a energía sucia y cara, lo que provocará un gran desincentivo para invertir en México y lo haría menos competitivo ante el mundo, agregó.

Así, sería positivo que las autoridades mexicanas tuvieran una posición de apertura para escuchar a todas las empresas que están activas y quieren seguir haciendo negocios en el sector energético bajo un diálogo que beneficie a todos los jugadores por igual.

“Para la International Chamber of Commerce México este es un momento de oportunidad para que nuestro país continúe recibiendo inversión extranjera como se ha venido consolidando en los últimos meses, fenómeno propiciado por el tema coyuntural de la relación entre los Estados Unidos y China, las cadenas de valor afectadas por el COVID, la crisis de los microprocesadores y nuestra envidiable posición geográfica para hacer efectivo el nearshoring, entre otras circunstancias”, refirió.