‘Hay tiro’: EU alista ‘golpe’ por sector energético en México

La Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Katherine Tai, anunciará este miércoles la solicitud de consultas de resolución de disputas con México bajo el Tratado Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), ya que considera que la política energética de México viola el acuerdo comercial y daña las inversiones de las empresas estadounidenses, de acuerdo con fuentes mexicanas de alto nivel que tuvieron acceso a un documento firmado por el USTR.

De acuerdo con las fuentes, Estados Unidos acusa a México de dar un trato injusto a las empresas estadounidenses y favorecer tanto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Hemos tratado de trabajar de manera constructiva con el gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones, pero, lamentablemente, las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato injusto en México”, señala el documento.

Las acusaciones se deben a la Ley de la Industria Eléctrica de México, que dan ventaja a la distribución de energía generada por CFE sobre fuentes de energía limpias proporcionadas por privados, además de retrasar, negar y revocar permisos de las empresas estadounidenses para operar en el sector energético de México.

Actualmente esperan a ser resueltos más de 100 solicitudes de permisos en el sector eléctrico.

“Hemos expresado repetidamente serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y su consistencia con los compromisos de México bajo el T-MEC. Buscaremos trabajar con el gobierno mexicano a través de estas consultas para resolver estas preocupaciones para avanzar en la competitividad de América del Norte”, se lee en el documento firmado por Tai.

Al respecto, César Hernández, exsubsecretario de Electricidad y socio fundador de la consultora Publius, señaló que en esta disputa México “difícilmente ganará”, pues el tema de energía está incluido en el T-MEC y hay varias disposiciones del tratado que se han visto afectadas por las medidas regulatorias y legislativas del gobierno local en el sector energía.

“Para México el riesgo es que en un año y fracción tendrá que eliminar las medidas o enfrentar represalias arancelarias. La controversia es una manera de canalizar institucionalmente las rispideces que ya había en el tema energético”, dijo a El Financiero.

En su opinión, para el gobierno mexicano va a hacer difícil sostener que su política energética no viola el T-MEC, y que esa violación no tendría costos para el resto de la economía incluyendo al sector exportador.

(Especial)

Impacto multimillonario

Kenneth Smith, exjefe negociador del T-MEC, señaló que si bien las controversias son normales en acuerdos comerciales de gran magnitud, el gran problema es que las inversiones del sector energético son multimillonarias, y podría tener un impacto fuerte en todos los sectores de la economía.

“Las reuniones no le funcionaron a México. A pesar de los intentos de México de ofrecer soluciones en lo individual con las empresas estadounidenses, no fue suficiente, y tampoco funcionó el diálogo que hayan tenido en Estados Unidos en lo privado”, dijo el socio de la consultora AGON.

Smith destacó que el problema podría ser mayor debido a que se le pueden sumar acciones del mismo orden provenientes de Canadá, que también tiene inversiones en el sector energético, por lo que serían “cantidades nunca antes vistas”, así como acciones legales en lo individual por parte de las afectadas.

“Estamos hablando de miles de millones de dólares en afectaciones. Esto puede tener un impacto muy importante en las exportaciones del sector agrícola, electrodomésticos, acero, todo lo que son productos terminados, donde también hay producción estadounidense”, advirtió.

“Espero que esto pueda resolverse en la fase de consultas, que no nos vayamos a un panel porque yo creo que los Estados Unidos tienen razón, y no le va a alcanzar al gobierno de México si sale a decir que no hay compromisos energéticos en el T-MEC”, puntualizó.

Hace menos de un mes, Tatiana Clouthier, secretaría de Economía, aseguró que se esperaban buenas noticias al respecto, luego de que la representante Tai amagara con la solicitud de consultas.