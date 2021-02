Tiger Woods sufre heridas graves en las piernas tras accidente; lo someten a cirugía

Tiger Woods quedó gravemente lesionado de las piernas este martes después de que se impactó con su vehículo contra un camellón, volcó varias veces y terminó de costado en un suburbio de los Ángeles, informaron autoridades. El astro del golf tuvo que ser extraído a través del parabrisas y su agente indicó que fue sometido a una cirugía en una pierna.

A pesar de las heridas graves, se considera que no son una amenaza para la vida de Tiger Woods, de acuerdo con el diario The New York Times.

Woods se encontraba solo en su camioneta SUV cuando se impactó contra un camellón cerca de las 7:15 horas, atravesó los dos carriles contrarios y volcó varias veces, indicaron las autoridades en conferencia de prensa. Ningún otro vehículo se vio involucrado. Woods estaba alerta y se pudo comunicar con los bomberos que utilizaron herramientas hidráulicas para extraerlo a través del parabrisas.

Se desplegaron las bolsas de aire y el interior del vehículo quedó prácticamente intacto y eso “le dio un colchón para sobrevivir al accidente”, dijo el alguacil del condado de Los Ángeles Alex Villanueva.

Ambas piernas quedaron severamente lesionadas, señaló el jefe del departamento de Bomberos Daryl Osby.

Imágenes del accidente mostraron al vehículo de lado, con el frente severamente dañado al lado del camino en una ladera. Una ambulancia trasladó al jugador de 45 años a un hospital, aseguraron las autoridades.

“Tiger Woods estuvo involucrado en un accidente de un solo vehículo esta mañana en California, donde sufrió múltiples lesiones en las piernas”, dijo su representante Mark Steinberg. “Está siendo intervenido y les agradecemos la privacidad y apoyo”.

Las autoridades dijeron que no había evidencia inmediata de que Woods estuviera incapacitado para conducir por el consumo de alguna sustancia en el momento en que ocurrió el accidente. Indicaron que habían verificado que no hubiera olor a alcohol o cualquier indicio de que el golfista estuviera bajo la influencia de cualquier sustancia.

No se encontró evidencia alguna al respecto. Los agentes tampoco informaron qué tan rápido iba manejando, y descartaron que las condiciones meteorológicas hubieran incidido en el accidente.

Sin embargo, el percance ocurrió en un tramo sinuoso y empinado de una carretera de dos carriles que pasa por suburbios ricos de Los Ángeles y el lado norte en el que manejaba Woods desciende de una manera tan abrupta que hay señales para que los camiones cambien de velocidad. El límite de velocidad es de 70 kilómetros por hora.

El vicealguacil Carlos González, quien fue el primero en llegar al sitio del accidente, dijo a la prensa que en otras ocasiones ha visto accidentes fatales en el tramo en cuestión.

“Yo diría que el señor Woods fue muy afortunado por salir de esto con vida”, dijo.

Woods estuvo en Los Ángeles como anfitrión del torneo Genesis Invitational en el campo de Riviera, donde se encargó de entregar el trofeo. Tenía que cumplir con compromisos de filmación el lunes y martes con su patrocinador GOLFTV, propiedad de Discovery. En un tuit difundido el lunes, Woods apareció sonriente con el actor David Spade.

Según la publicación Golf Digest, también propiedad de Discovery, la grabación era sobre lecciones de golf a celebridades como Spade y el retirado basquetbolista Dwyane Wade. Woods no jugó.

El campeón de 15 majors no juega desde el PNC Championship con su hijo de 11 años, Charlie. Se tuvo que someter a una quinta cirugía de la espalda, una microdiscectomía, dos días antes de la Navidad y no dio indicios sobre cuándo volvería a jugar.

Atletas desde Mike Tyson hasta Magic Johnson y otros ofrecieron esperanza de que Woods se recupere pronto.

“Me siento mal”, dijo Justin Thomas, el golfista número 3 del mundo, durante el Workday Championship en Bradenton, Florida. “Duele ver a uno de mis amigos más cercanos estar involucrado en un accidente. Espero que esté bien”.

Esta es la tercera vez que Woods se ve involucrado en una investigación por incidente vial. El más notorio fue el que ocurrió al amanecer del día posterior al feriado de Acción de Gracias en 2009, cuando su vehículo se saltó un hidrante y embistió un árbol. Fue lo que propició una serie de revelaciones de que era infiel a su esposa con múltiples mujeres. Woods perdió varios patrocinios corporativos, ingresó a una clínica de rehabilitación en Mississippi y estuvo cinco meses alejado del golf.

En mayo de 2017, la policía de Florida le encontró dormido al volante de un auto mal estacionado a un costado de la carretera. Fue arrestado por conducir intoxicado y luego explicó que se debió a una reacción inesperada por una medicina que se le recetó por dolor de espalda. Woods se declaró culpable de conducir de manera temeraria e ingresó a una clínica para recibir ayuda por el consumo de fármacos con receta y problemas para dormir.

