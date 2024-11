Clausura del Estadio Azul: ¿Qué partidos del Cruz Azul, América y Atlante están en riesgo?

El alcalde Luis Mendoza anunció la suspensión del estadio de Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros, mientras uno se disputaba el partido Cruz Azul vs. Santos Laguna y en el otro el show Coco en concierto. Una fiesta para recordar. Los asistentes a esos eventos corrieron con suerte, ya que por ahora hay incertidumbre sobre lo que ocurrirá con el resto de los partidos y espectáculos programados.

Luis Mendoza, alcalde de la demarcación Benito Juárez, explicó el pasado 2 de noviembre que ambos recintos de la colonia Nochebuena (CDMX) serían clausurados como parte de una decisión conjunta con la jefa de Gobierno Clara Brugada, “en bienestar de los vecinos por no cumplir con los temas de protección civil para realizar dos eventos simultáneos”.

Temas como la falta de regulación de franeleros, faltas administrativas, pirotecnia en el Estadio Azul que no se reportó, sobrecupo en la Plaza de Toros y quejas vecinales influyeron en la clausura.

Elementos de Protección Civil, colocaron sellos de zona de riesgo en las puertas de ambos recintos. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

¿Qué partidos se disputarían en el estadio de Ciudad de los Deportes?

Tres duelos, de la Liga Expansión y MX, se vieron sorprendidos con la noticia: Atlante vs. Tampico Madero, América vs. Pachuca, Cruz Azul vs. Tigres.

El más afectado por la inmediatez fue el Atlante vs. Tampico Madero, que cambió de sede y fecha: estaba programado para este 3 de noviembre, pero el domingo, a través de un comunicado en X, la Liga BBVA Expansión MX anunció que su partido de la Jornada 15 del Apertura 2024 sería pospuesto para el lunes 4 de noviembre a las 10:00 a.m., para jugarse a puerta cerrada en las Instalaciones del Club Universidad Nacional.

"VAMOS A PROCEDER A SUSPENDER LA PLAZA DE TOROS Y TAMBIÉN EL ESTADIO AZUL"#CentralFOX | Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez, señaló que habrá sanciones por infringir normas de protección civil.

📹 @David_EG pic.twitter.com/6N5FstoaNK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 3, 2024

En tanto, América vs. Pachuca, de la Jornada 16 de la Liga MX, aún no se ha definido: estaba previsto a disputarse en el Estadio Ciudad de los Deportes el miércoles 6 de noviembre y por ahora solo Ticketmaster ha suspendido la venta de entradas. El evento Cruz Azul vs. Tigres, del 9 de noviembre, fue eliminado de la plataforma de la boletera.

Por ahora, la Liga MX solo ha dicho en un comunicado: “Estamos atentos a los procesos y decisiones tomadas por las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México en relación con el Estadio Ciudad de los Deportes. Haremos todo lo necesario para que esta situación no afecte el desarrollo de la Liga MX, en beneficio de los clubes, aficionados y la continuidad del torneo”.

Al término de un evento en la Plaza de Toros y la finalización del partido del equipo Cruz Azul, elementos de Protección Civil, colocaron sellos de zona de riesgo en las puertas de ambos recintos. (Rogelio Morales Ponce)

Luis Mendoza agregó este lunes, en entrevista con Ciro Gómez Leyva (Por La Mañana), que esta crisis se podía resolver rápidamente si atienden las temáticas de protección civil y que se reuniría con Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, para atender el tema.

Los representantes legales del recinto tienen tres días para presentar la documentación que permita reabrir el inmueble:

“Muchos me preguntaban por qué no habíamos cerrado antes y simple y sencillamente es que hasta ese día yo pude encontrar los elementos para poderlo validar así. Yo no tengo ganas de molestar a nadie, lo único que tienen que cumplir con todos los elementos de protección civil”, mencionó el funcionario.

Próximos eventos en Plaza de toros y estadio Ciudad de los Deportes