‘Es una crisis que se puede resolver rápidamente’: ¿Cuándo podría reabrir el Estadio Ciudad de los Deportes?

Luis Mendoza, alcalde de la Benito Juárez, aseguró este lunes que la clausura del estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros “puede resolverse rápidamente”, después de que ambos recintos fueran cerrados por exceder el aforo de asistentes e incumplir las medidas de protección civil durante la realización de una serie de eventos el fin de semana.

“Es una crisis que se puede resolver rápidamente, lo único que se necesita es que cumplan simple y sencillamente con todo lo que tenga que ver con protección civil, cuestiones simples con su programa interno”, expresó en entrevista con Ciro Gómez Leyva en el programa Por La Mañana.

Luis Mendoza indicó que los representantes legales de Ciudad de los Deportes tienen tres días para presentar la documentación necesaria para reabrir el inmueble.

“Muchos me preguntaban por qué no habíamos cerrado antes y simple y sencillamente es que hasta ese día yo pude encontrar los elementos para poderlo validar así. Yo no tengo ganas de molestar a nadie, lo único que tienen que cumplir con todos los elementos de protección civil”, dijo.

El alcalde de la Benito Juárez hizo el anuncio de suspensión del Estadio Azul mientras se desarrollaba el duelo entre Cruz Azul y Santos en el interior de un estadio, el cual lucia a su máxima capacidad, mientras que la Plaza de Toros también fue suspendida al término de un concierto con varios artistas.

“El problema es que el día sábado en la noche, estaba ahí afuera encabezando trabajos de logística y hubo graves problemas en materia de protección civil que correspondiente a la Plaza (de Toros) y al estado (Azul) hubo faltas administrativas, temas de pirotecnia en el Estadio Azul en el cual no se reportó la alcaldía, por parte de Plaza de Toros hubo sobrecupo fue una queja vecinal, en la cual, yo estaba ahí presente donde vi el los túneles atorados”, detalló.

Al terminar ambos eventos, el alcalde colocó los sellos de suspensión en ambos recintos. Esta determinación se tomó en conjunto con Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, Luis Mendoza afirmó que se reunirá con Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, para atender el tema, puesto que en esta semana, hay al menos dos partidos en el recinto deportivo.

“Desgraciadamente, cuando uno se confía, no estoy hablando de los empresarios porque hay muchas manos hablando en cuestiones de intereses, se van confiando y yo lo único que tengo que hacer y mis responsabilidades es prevalecer el orden y la seguridad de los ciudadanos”, aseveró.

¿Qué eventos tiene el estadio Ciudad de los Deportes para esta semana?

De acuerdo con el calendario de la Liga MX, el próximo miércoles y sábado hay programados partidos en el Estadio Azul en donde Cruz Azul y América juegan en el estadio de la Ciudad de los Deportes en este Apertura 2024, que alternan como sede, por la remodelación que sufre el Estadio Azteca que albergará la inauguración de la Copa del Mundo del 2026.

El Atlante tiene programado un partido para este domingo 3 de noviembre, contra Club Deportivo y Social Tampico Madero (Liga Expansión MX); mientras que el América tiene un duelo contra Pachuca en la Jornada 16 de la Liga MX el miércoles 6 de noviembre.

Mientras que la Plaza de Toros también tiene eventos para el 9 de noviembre: un concierto de Pequeños Musical y Edwin Luna.