¿Qué le pasó a Christian ‘Hobbit’ Bermúdez? Esto ocurrió en el Atlante vs. Dorados

La noche del viernes 13 de septiembre se jugó el partido entre Atlante y Dorados de la Liga Expansión MX que terminó con una goleada de los ‘potros’, aunque esto no es lo único que pasó. El futbolista Christian ‘Hobbit’ Bermúdez fue lesionado gravemente.

Esto ocurrió en plena cancha, mientras disputaba el balón con Luis Ruiz, jugador de Dorados, quien responsable de la lesión por la cual el ‘Hobbit’ no solo tuvo que ser llevado de emergencia al hospital, también intervenido quirúrgicamente.

‘Hobbit’ Bermúdez: ¿Cuál es su estado de salud?

A través de un comunicado de prensa emitido por el equipo azulgrana, informaron que la agresión cometida por el jugador de Dorados provocó una fractura en la pierna de Bermúdez.

“Tras la revisión realizada por el cuerpo médico del equipo al ‘Hobbit’, el diagnóstico fue de fractura de tibia y peroné de la pierna derecha. Christian será sometido a procedimiento quirúrgico”, apuntó brevemente la institución.

Comunicado del Atlante sobre situación de Christian 'Hobbit' Bermudez. (Foto: X @Atlante)

Además, compartieron una imagen en sus redes sociales donde se ve la llegada de Ruiz en contra de Bermúdez, misma que le provocó la lesión por la que estará un tiempo fuera de la cancha. Hasta el momento, se desconoce cuál es su estado de salud.

Durante una breve conferencia después del encuentro, Daniel Alcántar, director técnico del Atlante, lamentó la situación. “El equipo va a resentir la ausencia del ‘Hobbit’”.

Atlante vs. Dorados: Así fue el ataque que Luis Ruiz Bustillos le hizo a Christian ‘Hobbit’ Bermúdez

El viernes 13 de septiembre jugó Atlante contra los Dorados de Culiacán, y a pocos minutos de que acabara el primer tiempo, en el minuto 43, el ‘Hobbit’ Bermúdez recibió una barrida de Luis Ruiz Bustillos, quien juega con el número 28 en el equipo de Sinaloa.

'Hobbit' Bermúdez jugó el partido de Atlante vs. Dorados hasta que recibió una barrida de Luis Ruiz. (Foto: Cuartoscuro) (Hilda Ríos)

Sin embargo, la llegada que hizo Ruiz Bustillos no fue hacia el balón, sino en el empeine del jugador de los ‘Potros de hierro’, quien cayó inmediatamente al suelo sin poder levantarse.

Bermúdez fue atendido por los paramédicos en la cancha, quienes lo retiraron en camilla para revisar en profundidad la gravedad de la lesión, pues el futbolista no podía moverse. Lo anterior provocó la tarjeta roja inmediata para el 28 de Dorados, por lo que fue expulsado del partido.

Dorados lanza comunicado disculpándose por fractura del ‘Hobbit’

Al acabar el partido, el equipo de la Liga Expansión originario de Culiacán, Sinaloa también emitió un comunicado en el que lamentaron la situación.

“El club Dorados de Sinaloa, lamenta la lesión sufrida por el jugador Christian Bermúdez, durante nuestro encuentro frente al club Atlante, le expresamos a Christian toda nuestra solidaridad y le deseamos una pronta recuperación”, se lee en su publicación.

Hasta el momento se desconoce si el equipo impondrá alguna sanción a Luis Ruiz. La Liga Expansión MX tampoco se ha pronunciado por el caso.

Atlante pedirá inhabilitación de Luis Ruiz por ataque a Christian Bermúdez? Esto sabemos

En la conferencia de prensa que dio el entrenador del Atlante, le preguntaron qué seguía tanto para los ‘Potros’ como para el futbolista que lesionó a Bermúdez.

Daniel Alcántar no dio detalles, pero sí mencionó que la situación, pese a que fue derivada del juego, era algo que no podían pasar por alto. No obstante, desconoce cómo se vaya a proceder desde la liga con Luis Ruiz.

“Desafortunadamente perdemos al alma, al cerebro del equipo. Se escucha ml; se escucha cómo se quiebra su pierna y yo dije ‘ya valió'. Son cosas de futbol; no son perdonables en este caso, pero estamos con el ‘Hobbit’. Queremos que vuelva pronto y ya no me compete decir lo que va a pasar con el jugador, eso ya le compete a la disciplinaria”, mencionó.