Aranza Vázquez, clavadista mexicana, habla sobre su calificación de cero en París 2024: ‘No me disculparé'

A dos semanas de concluir los Juegos Olímpicos, los atletas mexicanos siguen dando de qué hablar, en esta ocasión, Aranza Vázquez compartió su opinión tras recibir una calificación de cero puntos en el penúltimo clavado de la semifinal del trampolín de 3 metros.

La originaria de La Paz, Baja California, compartió un mensaje en su perfil de X (antes Twitter), en el que advirtió que no se disculpará por lo sucedido.

“Después de unas semanas de descanso y reflexión, finalmente puedo agradecer a París, mis segundos Juegos Olímpicos. No obtuve el resultado que esperaba, y aunque ahora desearía tener las respuestas que necesito, no me disculparé. No tengo que hacerlo, pero quiero decirles a todos que di mi mayor esfuerzo e hice todo lo necesario para prepararme y dar mi cien por ciento”, escribió en su perfil de X.

Vázquez concluyó su mensaje destacando que no fue a los Juegos Olímpicos de París con el objetivo de quedar fuera de la final.

Aranza Vázquez en la semifinal de clavados. (Foto: Mexsport) (David Leah/David Leah)

¿Qué le pasó a Aranza Vázquez en los Juegos Olímpicos de París 2024?

En el penúltimo clavado de la semifinal del trampolín de 3 metros, Aranza cayó completamente de espaldas y recibió una dura calificación por parte de los jueces. A pesar de que la atleta solicitó una repetición debido a una distracción previa, su petición fue denegada por no cumplir con el procedimiento establecido.

Hasta el cuarto clavado, Aranza se encontraba en la tercera posición, lo que le aseguraba el pase a la final, en la cual también participó su compañera Alejandra Estudilo, quien terminó en sexto lugar.

“No entiendo por qué ocurrió esto o qué sucedió en ese momento. Lamentablemente, no hay una fórmula para entender por qué el deporte puede ser así; un error puede dejarte fuera de la final de medallas y alejarte de alcanzar tus sueños”, compartió la clavadista.

Aranza Vázquez quedó fuera de la final de París 2024 por un error en su cuarto clavado. (Foto: Mexsport) (David Leah/David Leah)

¿Cómo le fue a Aranza Vázquez en los Juegos Olímpicos de París 2024?

La clavadista mexicana terminó las pruebas de preliminares en el tercer puesto con un total de 321.75 unidades, después de la china Chen Yiwen y Keener Maddison.

Era una de las atletas que aspiraba a conseguir medalla en la disciplina de clavados, pero todo cambio en las semifinales.

Con la suma de todos sus clavados, incluido en el cual fue evaluada con cero, Aranza culminó su participación en el puesto 16 con 248.20 unidades. La clavadista mexicana se sumó a sus compañeros Kevin Berlín y Randal Willars de quedar cerca de una medalla.