Que siempre no: La tiradora mexicana Andrea Palafox se queda sin Juegos Olímpicos por un error en los cupos

La tiradora mexicana Andrea Palafox no va a los Juegos Olímpicos 2024 porque le revocaron el acceso. (Foto: Mexsport).

Como lo haría cualquier atleta que recibió la mejor noticia, Andrea Palafox compartió en sus redes sociales que consiguió el boleto para competir en los Juegos Olímpicos: “Andrea en la modalidad de rifle es la mejor a nivel continental”, escribió su agencia en una publicación conjunta, como también lo hizo la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato (Code) hace seis días: “Que sea una experiencia inolvidable. Todo nuestro apoyo va contigo”.

De hecho, la Conade publicó un comunicado para informar este logro, hoy ya no está disponible en su sitio, y la alegría duró poco. La tiradora informó que no acudirá a los Olímpicos: “Me acaban de avisar que no asistiré a París 2024 por un error que alguien cometió al asignar la cuota”, escribió en Instagram sin dar más explicaciones.

“Yo no pedí estar en esta situación. Es muy difícil de entender cómo se puede tomar una decisión tan deliberada en una situación tan importante para un atleta”, añadió sobre el momento que atraviesa tras la noticia.

Hace menos de una semana, Andrea Palafox celebró la obtención de la plaza olímpica para competir en tiro deportivo. (Foto: Instagram / @andreapalafox.mx).

¿Por qué Andrea Palafox no va a los Juegos Olímpicos de París 2024?

Andrea Palafox iba a ser parte de la delegación olímpica para competir en las pruebas de rifle de aire de 10 metros y rifle de aire de 50 metros a tres posiciones, así lo determinó en su momento la Federación Internacional de Tiro Deportivo.

Pero se trató de un error porque México solo tenía cupo para la prueba de rifle de aire 10 metros y la atleta Goretti Zumaya tiene mejor ranking que Palafox. De un día para otro Andrea quedó relegada del grupo de atletas que en menos de un mes arrancan su participación en París 2024.

María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), lamentó lo sucedido y explicó a los medios que el organismo deportivo recibió una carta de la Federación Internacional donde ofrecieron disculpas por la equivocación que emocionó a la atleta y después la decepcionó.

Andrea Palafox informó a sus seguidores que no asistirá a París 2024 por un error de la Federación Internacional de Tiro Deportivo. (Foto: Instagram / @andreapalafox.mx).

Aunque no aclaró si la plaza olímpica será para la tiradora mejor rankeada, Alcalá dijo que México conserva el cupo para la prueba. Se espera que el anuncio llegue en los próximos días.