¡Confirmado! ‘Vasco’ Aguirre se va del Mallorca: ‘Gracias por todo, Javier’

El entrenador mexicano Javier Aguirre no seguirá en el Mallorca la próxima temporada, según confirmó este miércoles el club español.

El club de la Isla Baleares dio las gracias a ‘Vasco’ Aguirre por “su enorme trabajo y profesionalidad durante su etapa como técnico bermellón”.

Mallorca consiguió disputar su cuarta temporada consecutiva en Primera División con el empate (2-2) ante el Almería en el estadio Son Moix este domingo, luego de lo cual él comentó: “Si sigo o no en el Mallorca no depende de mí”.

𝐌𝐮𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐨𝐝𝐨, 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 ❤️🖤 pic.twitter.com/t26qoy4MY0 — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) May 22, 2024

El contrato de ‘Vasco’ vence el 30 de junio con el club y no había recibido oferta de la directiva para seguir como DT:

“Siempre he dicho que con mi mujer y yo somos muy felices en la isla. Me gusta lo que veo aquí y estoy contento. La gente es respetuosa, la prensa también lo es conmigo. Nunca he tenido problemas. Soy un hombre frontal y entiendo las cosas, me doy cuenta de lo que pasa; no me voy a quejar ni a llorar”, dijo en una rueda de prensa previa a la confirmación de su salida.

El entrenador de la Ciudad de México llegó a la isla en marzo de 2022: “Hemos creado un grupo, una familia en el vestuario. Y lo digo con todas sus letras. Puedo mirar a los ojos de los jugadores con mucho orgullo. Ha habido afecto y cariño y eso para un entrenador es como levantar una ‘Champions’”.