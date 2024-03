Pepe Segarra revive su ‘alma beisbolera’ con la llegada a Fox Sports México

Pepe Segarra vuelve a su hábitat, el que incluye un diamante. El cronista con 42 años de experiencia en los medios de comunicación fue presentado como refuerzo estelar de Fox Sports México, donde transmitirá beisbol pero también NFL, entre otros eventos.

El comentarista apareció por primera vez en las pantallas de Fox este miércoles por la noche durante La Última Palabra, y a la mañana siguiente sostuvo una conferencia de prensa, donde recordó lo importante que es para él volver a estar vinculado con su deporte predilecto.

“Estoy muy feliz de cantar playball en mi nuevo equipo, Fox Sports”, expresó antes de ser recibido por la Directora General de la mencionada cadena televisiva, Andrea Pérez García-Escudero.

Segarra agradeció el recibimiento que ha tenido en su nueva casa, donde volverá a compartir micrófonos con comentaristas como José Pablo Coello y Ernesto del Valle, entre otros.

“Les agradezco enormemente el apoyo, el respaldo que me brindan y pues me siento la verdad muy feliz de abrir un nuevo ciclo dentro de mi carrera, que ya son bastantes años que llevo aquí en los medios”, expresó.

“Comencé en 1981, siempre muy contento, muy feliz de lo que he logrado a través de todo este tiempo, y muy agradecido a Fox Sports que me haya dado la oportunidad de venir a trabajar aquí”.

Su presentación no estuvo exenta de coincidencias, ya que recordó que justo un 21 de marzo pero de 1968 presenció un juego entre los Yankees de Nueva York y los Tigres entonces capitalinos, gracias a que su padre consiguió boletos en reventa, en aquella época a un precio de 20 pesos, el doble del original.

Segarra estuvo en la conferencia con todo y el boleto de aquel juego, ya que curiosamente su primera transmisión en Fox Sports será también una serie que implica a Yankees en la Ciudad de México, pues los Mulos visitarán a los Diablos Rojos el próximo domingo y lunes en el Estadio Alfredo Harp.

El cronista también reconoció que le sorprendió el ruido que provocó su cambio de televisora, sobre todo porque siempre ha tratado de mantener los pies sobre la Tierra.

“Ahora que vengo para acá me he quedado maravillado con todo lo que se ha presentado, me siento muy halagado y contento de todo este recibimiento que me han hecho. Además de todo lo que se ha generado en las redes, porque luego me dicen, ‘oye, Pepe, que fuiste Trending Topic’ ¿de qué?. Y lo que más me ha dejado satisfecho es que la gran mayoría de los comentarios son favorables, deseándome suerte”, agregó.

También recordó que hoy el beisbol mexicano vive uno de sus mejores momentos, pues no solo vivimos el año pasado el boom de Randy Arozarena y la novena mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol, sino que actualmente hay una gran cantidad de grandes peloteros en Grandes Ligas, más allá de lo que ha crecido la Liga Mexicana de Beisbol.