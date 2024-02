Isiah Pacheco y George Karlaftis: Las tragedias que los impulsan a dejar el corazón en el campo

Isiah Pacheco y George Karlaftis, dos integrantes de la armada internacional de los Jefes de Kansas City, nos han acostumbrado a verlos sonreír al formar parte de un equipo que busca ganar el Super Bowl 54 para consolidar la siguiente dinastía ganadora de la NFL.

Pacheco, de origen latino y que salió ‘de la nada’ para tomar un lugar titular en la ofensiva que no estaba pensado para él, y Karlaftis, representante de la tierra de Odiseo y los grandes filósofos, Grecia, en la defensiva, han sido fundamentales para el éxito del equipo dirigido por Andy Reid.

Sin embargo, la alegría de ambos jugadores por los logros conseguidos en el emparrillado de la NFL viene antecedido de tragedias personales que los impulsan a dar lo mejor de sí para honrar a sus familiares que perdieron, y de maneras bastante dramáticas.

Isiah Pacheco, por el amor a sus hermanos

De 25 años, por las venas de Pacheco corre sangre latina, una mezcla de salsa y merengue, de Puerto Rico y Dominicana, pero nacido en New Jersey. Sin embargo, para el versátil corredor de los Jefes a su orgullo siempre le ha puesto acento, como se hace en español.

Pero la vida ha sido complicada para Pacheco, pues en años consecutivos vivió tragedias que a cualquiera hubieran derrumbado, pero que él tomó como inspiración para honrar a sus hermanos y se abrazó del deporte, como muchos lo hacen en el momento más oscuro de la vida, para salir adelante.

Siendo el menor de cinco hijos, Pacheco se quedó, en 2016, sin su hermano mayor Travoise, quien fue asesinado a puñaladas, a los 29 años, en New Jersey, mientras que un año después su hermana Celeste fue encontrada con un disparo en la cabeza.

En una entrevista con el medio local NJ, Isiah reconoció que su hermana era su mejor amiga y que su hermano fue quien lo inspiró desde niño a jugar futbol americano, pero no tuvo la oportunidad de verlo triunfar con el uniforme de los Chiefs.

“Tener la oportunidad de jugar me ayuda mucho a no preocuparme por las tragedias que me han pasado, me dan ganas de ser más fuerte”, dijo.

El destino le tenía una recompensa a esos momentos tristes. Luego de haber sido tomado en el pick 251 del draft 2022 de la NFL, estaba llamado a ser el suplente de Clyde Edwards-Helaire, pero las constantes lesiones de éste, y una consecuente baja de juego, le abrieron la puerta a quien es llamado por su entrenador como ‘el conejo de Duracell’.

En apenas dos temporadas, Pacheco no ha alcanzado las mil yardas por año; sin embargo, con 12 touchdowns por tierra y dos por aire, suele ser una válvula de escape para Pat Mahomes, principalmente cuando se trata de no arriesgar el ovoide.

Karlaftis, una, literal, tragedia griega

Nacido en la tierra de Sócrates, Platón y todos los grandes pensadores, Atenas, Grecia, Yoros ‘George’ Karlaftis, llegó a la NFL para explotar el gran talento que ha tenido desde niño para los deportes.

Hijo de un atleta de pista, desde muy pequeño Karlaftis probó suerte en diversos deportes, siendo, incluso, seleccionado nacional helénico en waterpolo.

“Cuando George tenía 13 años, la familia Karlaftis decidió mudarse a Estados Unidos, donde se enamoró del futbol americano a tal grado que en 2022 fue seleccionado en el Draft por los Chiefs, el resto es historia que se sigue escribiendo”, relata la página de los Jefes de Kansas City.

El futbol americano no estuvo en su radar, ya que su padre Matt nunca se lo sugirió, luego de que hiciera una prueba y sufriera un fuerte golpe en la cabeza. Pero la historia de ‘Furious George’ cambió, justo, debido a su padre.

A los 13 años, George perdió a su padre por un ataque fulminante al corazón, esto provocó que junto a su madre y sus hermanos cruzaran los mares para llegar a Estados Unidos y comenzar una nueva historia.

Karlaftis fue tomado, al igual que Pacheco, en el draft de 2022, y en dos temporadas solo se ha perdido un juego, suma 80 tacleadas y 16.5 capturas de quarterback, siendo una de las alas defensivas más temidas de la liga.

Sea en inglés, español o en griego, no te puedes perder el juego que definirá al campeón de la NFL y El Financiero tendrá la mejor cobertura del Super Bowl 54 minuto a minuto.