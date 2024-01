Entrenador de Memo Ochoa lo culpa de la última derrota: ‘No hizo ninguna parada’

Guillermo Ochoa, portero mexicano que milita con el Salernitana en la Serie A, se mantiene en una temporada complicada después de no conseguir la victoria en 21 jornadas.

El portero mexicano y su equipo se encuentran en la posición 20 de la tabla italiana con apenas 12 puntos de 63 disputados y el 19 por ciento de efectividad.

El entrenador,Filippo Inzaghi, dio un comentario donde cuestionó la titularidad del mexicano tras la derrota de 1-2 ante el Genoa de Johan Vásquez el pasado domingo.

“Ochoa no hizo ninguna parada, normalmente el portero hace 2 o 3 paradas, pero ahora tenemos otro partido en casa y tenemos que recuperarnos de inmediato. Debemos revertir la tendencia, no nos vamos a rendir. Si no puedes ganar estos partidos, al menos debes empatarlos”, declaró el técnico para DAZN.

El estratega cuestionó la forma de trabajo del equipo y del rival, el Genoa.

“Es decepcionante porque sin un disparo inmediato perdimos. Esto no debería suceder. Concedimos el gol y luego el penalti. El equipo nunca sufrió y trató de construir. El espíritu estaba ahí, pero algunos errores individuales nos penalizaron más de lo que debíamos. También pegamos un disparo en el travesaño y merecíamos al menos un empate” dijo Inzaghi al medio DAZN.

Memo llegó al equipo de la Serie A a inicios del 2023, ahora el técnico duda de su capacidad al mando de la portería. (Foto: TW @OfficialUSS1919) (TW @OfficialUSS1919)

El próximo partido del Salernitana será frente a la Roma en su estadio, el conjunto de la capital suma el noveno lugar de la tabla y hace una semana despidió a su entrenador, Mourinho.

Números de Guillermo Ochoa

El portero de 38 años, ha sido titular en los últimos 13 de 21 juegos, donde ha recibido 26 goles, un aproximado de dos por partido.

Guillermo Ochoa es uno de 11 porteros con 10 partidos y que supera el 70 por ciento de disparos salvados en la Serie, donde también se encuentra su compañero Benoit Costil, el portero que más goles recibe, dos por cada 90 minutos jugados.

En septiembre del 2023, el portero mexicano fue enviado a la banca ante el italiano Luigi Sepe, pues su compañero contaba con mejores números que el mexicano, pues suma más experiencia, trayectoria.

De acuerdo a los números, Luigi Sepe suma 1.59 gol por partido, mientras que Guillermo Ochoa 2.83.