Jenni Hermoso habla de las amenazas recibidas en redes sociales tras denuncia contra Rubiales

La delantera española de Tigres, Jennifer Hermoso, habló sobre las amenazas que sufrió en redes sociales, tras denunciar el acoso sexual que sufrió por parte de Luis Rubiales al ganar la Copa del Mundo.

En una entrevista con un periodista español, Jesús Calleja para el programa Planeta Calleja, la futbolista relató como le afectaron las amenazas de muerte que sufrió.

“Lo más fuerte que me han dicho ha sido ‘como te vea por la calle te apuñalo’. También me han deseado que me rompan las rodillas, me han insultado… es difícil de gestionar. Imagino a esa persona que me está insultando está en el baño cagando. Entonces, yo lo que hago es leerlo cuando también estoy en el baño”, comentó.

La española comentó que ha sufrido de acoso digital desde el mundial, tras mostrar su molestia por el beso que recibió sin su consentimiento por parte de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española.

La jugadora de Tigres destacó que no le gusta usar las redes sociales, porque siempre recibe mensajes de odio y que por mucho que no quiera, siempre existe la opción de ver cosas que no son agradables.

“Ha sido una de las peores cosas que me han pasado en mi vida. Si no la peor. Y ha sido muy difícil gestionarlo”, admitió Hermoso.

La jugadora de Tigres femenil, confesó que sufrió de amenazas tras denunciar al expresidente de la Real Federación Español. (Foto: Mexsport)

¿Qué pasó con Jennifer Hermoso y Luis Rubiales?

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Ordiales, le dio un beso no consensuado a la futbolista Jennifer Hermoso al recibir las medallas de primer lugar en el Mundial femenil.

Durante una transmisión en vivo, Jennifer Hermoso mencionó que no le gustó que el presidente la besara. Un día después, Luis Rubiales ofreció disculpas y aseguró que fue una acción sin ninguna mala fe.

“Todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde seguramente me he equivocado”, mencionó Rubiales.

La FIFA inició un procedimiento de investigación, donde resaltaron que violó los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la FIFA.

A pesar de las críticas y las cuestiones, Rubiales se negó a renunciar a su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y aseguró que el beso con Hermoso fue espontáneo, mutuo y consentido.

Después de ser acusado por acoso sexual por parte del gobierno de España y de las demostraciones de apoyo de las jugadoras a Hermoso, Rubiales renunció a la presidencia de la Real Federación Española cuando la FIFA lo suspendió de su cargo.