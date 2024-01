¿Qué le pasó a Carles Falcón? El piloto de Dakar tuvo que ser reanimado y está en coma

El piloto amateur de motos, Carles Falcón, sufrió un grave accidente en el kilómetro 448 de la segunda etapa del Rally Dakar, donde también participa Carlos Sainz, padre del piloto de Ferrari de la Fórmula 1, Carlos Sainz Jr.

Falcón se reportó grave después de caer con la cabeza sobre el suelo al perder el pulso, los organizadores enviaron un helicóptero para trasladar al motociclista. El español tuvo que ser reanimado después de la caída

“El español Carles Falcón ha sufrido una caída en el kilómetro 448 de la especial de hoy a las 15.52 horas. Alertados inmediatamente por un piloto que le seguía, los organizadores enviaron un helicóptero médico, que atendió al motorista herido en un estado que se consideró grave. Falcón ha sido trasladado por vía aérea al hospital Al Duwadimi”, informó el Dakar en un comunicado.

El español se encuentra en coma inducido con un edema cerebral y será operado de urgencia de la vértebra c2, en la que tiene una fractura.

El equipo del que forma parte, Twintrail Racing Team confirmó que durante la noche del mismo domingo será trasladado a un centro hospitalario de Riad; la capital, donde será operado.

El motociclista estará sedado por los próximos días, para controlar la evolución del edema que sufrió, informan que sus perspectivas de recuperación son inciertas por ahora.

El director del Dakar, David Castera, no dio información precisa respecto al accidente y recalcó que es necesario esperar un poco más para conocer el estado de salud de David.

Isaac Feliu, compañero de equipo y amigo suyo, no seguirá en la carrera y se desplazó junto con el equipo para estar cerca de Carles.

La ruta de Rally Dakar 2024

El Rally Dakar 2024 tiene la participación de 434 vehículos, donde 137 son parte de la categoría de motos. En la categoría de coches habrá 72 y un total de 46 camiones.

El recorrido consiste en 12 etapas donde se disputarán 7 mil 891 kilómetros, de los cuales 4 mil 727 fueron cronometrados.

La edición 2024 del Dakar fue algo nuevo para los motociclistas, pues tuvieron ocho horas de trayecto, algo que nunca se había realizado.

“Hemos visitado el Empty Quarter por cinco días y me percaté que realmente es la nada. Estuve cinco días ahí y no vi nada, ni un animal, ningún coche. Aquí será como regresar al viejo Dakar, los competidores no dormirán solos en el desierto frente a sus coches, pero tendrán que hacerlo en uno de los diversos campamentos”, expresó Castera.

Con información de EFE