Madonna revela que estuvo en coma inducido: ‘Tuve que casi morir para tener a todos mis hijos'

La cantante Madonna habló de los problemas de salud que atravesó a finales de junio luego de sufrir una grave infección bacteriana por la que fue hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos.

Fue en un concierto en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, en Estados Unidos, que la intérprete de ‘Like a Virgin’ recordó algunos de los momentos que vivió, tras lo cual los médicos decidieron ponerla en “un coma inducido durante 48 horas”.

Madonna fue hospitalizada en junio por una infección bacteriana. (Foto: X @Madonna)

Madonna habla de su desmayo

En esta fecha de su ‘Celebration World Tour’, en la que repasa sus cuatro décadas de trayectoria musical, Madonna agradeció a 2 personas en particular: el primero de ellos fue su maestro de Cabalá, quien afirma fue “la única voz que escuchó” al pedirle que apretara su mano en el hospital.

Asimismo, dedicó algunas palabras a su amiga Shavawn, quien aseguró fue quien la salvó de un desenlace mortal.

“Hay una mujer muy importante que me arrastró al hospital. Ni siquiera lo recuerdo. Me desmayé en el suelo del baño y me desperté en la UCI. Ella me salvó la vida”, apuntó en el video grabado por fans y recuperado por The Hollywood Reporter.

Madonna aseguró que es afortunada de estar viva. (Foto: Instagram @madonna).

¿Qué pasó cuando Madonna despertó en el hospital?

La cantante –que anunció la reprogramación de varios shows, incluidos los del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México de enero a abril de 2024– luego de la emergencia, calificó como un milagro volver a los escenarios en octubre, cuando reanudó sus presentaciones.

“Hubo un par de cosas en las que pensé cuando tomé conciencia por primera vez y vi a mis seis increíbles hijos sentados a mi alrededor; por cierto, tuve que casi morir para tener a todos mis hijos en una habitación”, apuntó ante su público.

En el pasado, Madonna ya se había referido al apoyo de sus amigos y familia como la mejor medicina que tuvo, por lo que pudo ver otro lado de ellos.

También argumentó sentirse “afortunada de estar viva” al mostrar el regalo que recibió por parte de su manager, Guy Oseary, una foto Polaroid tomada por Andy Warhol. “Lloré cuando abrí este regalo”.

Madonna avienta trago a Andy Cohen

Mientras se encontraba en el escenario, Madonna le dirigió algunas palabras al presentador de televisión Andy Cohen, a quien llamó “pequeña reina problemática”.

“Si dices una cosa más mala sobre mí en tu programa, vas a meterte en muchos problemas”, le dijo al detener su show, mientras se le ve acercarse y arrojarle de su bebida.