Horner defiende a ‘Checo’ Pérez tras polémica con comisarios: ‘Puedes entender su frustración’

Christian Horner, el jefe de Red Bull, defendió la reacción del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez tras enterarse de una sanción por parte de los comisarios de la FIA, que le quitaron 5 segundos a su carrera y con ello el podio en el GP de Abu Dhabi.

El tapatío había terminado la última prueba del año en la Fórmula 1 en segundo lugar tras superar a George Russell (Mercedes) y a Charles Leclerc (Ferrari), pero luego de la penalización fue relegado hasta el cuarto en el circuito de Yas Marina al ser encontrado culpable de un contacto con Lando Norris.

“Los comisarios son una broma. No me lo puedo creer. Han sido muy malos este año, pero esto es una broma”, dijo en la radio al mostrar su inconformidad. Su crítica no quedó sin consecuencias, ya que fue llamado a audiencia en una reunión en la que ofreció una disculpa y evitó otra sanción importante.

En un comunicado, las autoridades de la máxima categoría del automovilismo explicaron que ‘Checo’ había “hecho los comentarios en el calor del momento” sin tener en cuenta “que iban a ser difundidos” y las implicaciones que pudiera ocasionar.

Aunque el resultado no afectó la temporada de ‘Checo’ -quien celebró el subcampeonato en Las Vegas que peleaba contra Lewis Hamilton-, no dudó en cuestionar la decisión.

Horner defendió las expresiones de Sergio 'Checo' Pérez en la radio. (Foto: Shutterstock)

Horner dice que ‘Checo’ expresó su frustración

Al ser cuestionado sobre la polémica, Horner explicó que desde su punto de vista Pérez “solo estaba expresando su frustración”, según expresó a Motorsport.

Sin embargo, comparó la situación con la de un jugador de futbol al asegurar que si “despotrica” no tiene un micrófono en la camiseta, caso contrario a la F1.

“Puedes entender su frustración por haber perdido un podio. Ha hecho una gran carrera y se ha desahogado. Pero desafortunadamente, ese desahogo ha sido transmitido”.

Horner también recordó el paso de Vitantonio Liuzzi con la escudería austriaca. “Hay que tener en cuenta que el comisario de pilotos que está aquí este fin de semana es bien conocido por haber tenido algunas reacciones en su día cuando conducía para mí hace muchos años”, apuntó.