K.O a ‘Sunny’ Sytch, pasará 17 años en prisión

Tammy ‘Sunny’ Sytch, exluchadora e integrante del Salón de la Fama de WWE, fue condenada a una pena de 17 años de prisión por un accidente vehicular durante el 2022.

Tammy Sytch tuvo un accidente automovilístico por manejar con influencia alcohólica, en donde murió un adulto de 75 años.

La exgladiadora se negó a declararse culpable, pero después de una audiencia que duro varias horas, se evaluó que ‘Sunny’ era culpable.

Durante el discurso de la exluchadora, se disculpó por sus acciones y declaró que tiene a la familia de la víctima siempre presente.

“Sé que mis palabras no son suficientes, pero sepan qué pienso en ustedes todos los días”, declaró la luchadora.

¿Cuál es su condena?

Sytch fue condenada a 17 años de prisión, donde fue condenada con 17 años de prisión por los delitos de conducir con la licencia vencida y homicidio por conducir ebria, después de dicho periodo, Sytch tendrá ocho años de libertad condicional.

De acuerdo con un medio especializado de lucha libre, Sytch tendrá una evolución continua de abusos de sustancias con un seguimiento. Además, tendrá que realizar un curso de seguridad de alcohol y 50 horas de servicio comunitario, además de pagar una multa de 10 mil dólares y su licencia será revocada permanentemente.

Después de su sentencia, Tammy Lynn expresó su dolor a la familia de la víctima, Julian Lasseter.

“La primera línea del juramento hipocrático dice: ‘No haré daño’. El 25 de marzo de 2022 hice lo contrario, hice daño a otra persona y todo mi ser quedó destrozado. Mi trayectoria profesional tomó un camino diferente al de la medicina, pero mi moral y mi ética siguieron siendo las mismas”, declaró Tammy.

“Sé que ellos no pueden descansar sabiendo que él ya no está, porque cuando yo tenía 20 años también perdí a mi padre por una enfermedad cardiaca. El pasado agosto falleció mi abuela, de 87 años, cuando yo estaba encarcelada. Nunca pude despedirme de ella, igual que ellos no pudieron despedirse de su querido familiar”, agregó.

¿Cuál fue el accidente?

Tammy Sytch estuvo involucrada en un accidente de tráfico el pasado 25 de marzo del 2022, de acuerdo al informe policial fue un accidente de auto con alta velocidad, durante el momento Tammy no fue detenida, pero le realizaron pruebas de alcohol correspondientes.