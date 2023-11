Diablos Rojos del México anuncia venta de Pase Infernal: ¿Por qué los aficionados están molestos?

¡Playball! Ir al beisbol en la Ciudad de México está de moda. Los videos y fotos que muestran ‘entradones’ en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México, son cada vez más comunes, dejando atrás esas temporadas en las que se veían entradas bajas.

El club Diablos Rojos anunció la venta del Pase Infernal 2024 el pasado 5 de noviembre. Junto con el anuncio se incluyeron algunas reglas generales para la venta del abono para la próxima temporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), lo que generó molestia entre algunos aficionados interesados en adquirir su pase para toda la temporada.

¿Cuáles son las quejas de la afición? ¿Qué beneficios incluye el Pase Infernal? Antes de que se escuche la voz de ‘¡playball¡’ te explicaremos todo sobre el anuncio que hizo el club escarlata.

¿Qué es el Pase Infernal 2024 de Diablos Rojos?

Se trata de un abono que sirve para que una persona pueda escoger, apartar y hasta personalizar su butaca dentro del Estadio Alfredo Harp Helú.

Es decir, las personas que compren el Pase Infernal 2024 tendrán acceso a todos los juegos como local de los Diablos Rojos del México, así como otros beneficios tales como descuentos en la tienda oficial del equipo, personalización de la butaca y preventas exclusivas para la Serie del Rey y playoffs.

En años anteriores, los propietarios de un Pase Infernal también tenían acceso a convivencias exclusivas con los peloteros de la novena escarlata; sin embargo, el anuncio de los Diablos Rojos del México no menciona nada al respecto.

¿Dónde comprar boletos para juegos de Diablos Rojos y el Pase Infernal?

Diablos Rojos del México Diablos Rojos informó que la venta del Pase Infernal 2024 será del 7 de noviembre al 31 de marzo del próximo año. (Cuartoscuro/Fotografía Cortesía)

De acuerdo con el anuncio de los Diablos Rojos, la venta del Pase Infernal 2024 comenzará este martes 7 de noviembre y concluirá el 31 de marzo del próximo año.

Las personas interesadas en adquirir el abono 2024 para la temporada de los Diablos Rojos deben acudir a las taquillas ubicadas en el Estadio Alfredo Harp Helú o hacerlo vía internet en la página web de Ticketmaster.

“La venta del Pase Infernal será personal, en el caso del pago se limitará a 4 Pases Infernales,pero al momento del canje por el abono en físico, se deberá establecer el nombre del titular,el cual deberá ser distinto para cada uno y cumplir con los requisitos para obtener el Pase”, detalló el equipo en un comunicado.

El anuncio detalla que todas las personas pagan boleto a partir de los tres años.

Además, Diablos Rojos del México detalló que “no será responsable por la imposibilidad para la prestación de los servicios”, siempre y cuando ello sea consecuencia de:

Una orden emitida por la autoridad competente, sea federal o local.

Caso fortuito o fuerza mayor (lluvia, inundación, terremoto, contingencia sanitaria, guerra, rebelión, huelga, etc).

Cuando se cancele, posponga, retrase o modifique el horario de un juego por la aplicación de alguna disposición reglamentaria de la LMB

Si el equipo no califica a postemporada.

Requisitos para comprar el Pase Infernal 2024

Pase Infernal 2024 Diablos Rojos anunció la venta del Pase Infernal 2024 . (Cuartoscuro/Fotografía Cortesía)

El comunicado emitido por la novena escarlata indica una serie de requisitos que se deben cumplir para que un aficionado pueda comprar el Pase Infernal 2024. Incluso, el documento menciona los motivos por los cuales se puede cancelar el abono sin derecho a una devolución o reembolso, así que pon atención.

Los requisitos para adquirir el abono de los Diablos Rojos del México son:

Presentar el boleto impreso en las taquillas del Estadio Alfredo Harp Helú (boleto duro o Ticketfast).

Cada abonado deberá realizar su registro y la toma de fotografía en la taquilla del estadio para obtener el plástico del Pase Infernal. (Para dicho registro deberá presentarse en las taquillas del estadio con identificación oficial y copia de la misma).

del estadio para obtener el plástico del Pase Infernal. (Para dicho registro deberá presentarse en las taquillas del estadio con identificación oficial y copia de la misma). En caso de que el Pase Infernal 2024 pertenezca a un menor de edad se deberá presentar original y copia de la credencial escolar o en su defecto el CURP y la identificación del tutor).

En caso de extravío del Pase Infernal, el costo de reposición será de 400 pesos por abono y deberá realizarse el pago en efectivo.

por abono y deberá realizarse el pago en efectivo. Sin excepción no habrá cambio de lugar.

Lineamiento del abono de los Diablos Rojos del México

La directiva del club escarlata señaló tres reglas para el Pase Infernal y un motivo de cancelación.

Estas son las reglas para la temporada 2024 de los Diablos Rojos del México:

El uso del Pase Infernal es personal e intransferible.

Se debe presentar el Pase Infernal en físico cada vez que se ingrese al estadio.

cada vez que se ingrese al estadio. Para las preventas se deberá presentar el titular del Pase Infernal y se le venderán únicamente 2 boletos en la misma sección del Pase Infernal y sujeto a disponibilidad (solo mayores de edad).

¿Por qué pueden cancelar el abono de los Diablos Rojos?

A través de su comunicados, el equipo de beisbol con sede en la Ciudad de México señaló un motivo de cancelación de su abono.

“Transferir, rentar o ceder el uso del Pase Infernal a un tercera será causal para su cancelación, sin que el titular tenga derecho a ningún tipo de devolución o reembolso.”

Dicha medida fue una de las que despertó la molestia entre las personas que acuden regularmente al beisbol, puesto que tendrían que adquirir un abono para la temporada y pagarlo completo a pesar de que no puedan asistir a todos los juegos.

¿Cuánto cuesta el Pase Infernal Diablos Rojos?

Diablos Rojos del México no ha informado el costo del Pase Infernal 2024 hasta la tarde de este lunes 6 de noviembre, por lo que los precios se den a conocer previo al inicio de la venta este martes 7 de noviembre.

¿Qué incluye el Pase Infernal de Diablos Rojos?

La directiva de los Diablos Rojos del México detalló los beneficios de adquirir el abono para la siguiente temporada de la Liga Mexicana de Beisbol.

De acuerdo con el comunicado, estos son los beneficios:

Cuponera con descuento en tienda DIABLOS en el estadio Alfredo Harp Helú.

en tienda DIABLOS en el estadio Alfredo Harp Helú. Personalización de butaca (excepto Berma y Jardines)

(excepto Berma y Jardines) Acceso a todos los juegos de temporada regular y Playoffs . No incluye serie del Rey (en caso deque el equipo califique).

. No incluye serie del Rey (en caso deque el equipo califique). Las preventas se realizaran unicamente cuando exista el tiempo para programarlas, solo en elcaso de series contra Tigres de Quintana Roo y Playoffs (excepto Berma y jardines).

Las compras en las preventas únicamente podrán realizarlas el titular del Pase Infernal 2024.

Infernal 2024. El titular del abono solo podrá adquirir un máximo de 2 boletos en la misma sección a la que corresponda su Pase Infernal, a precio de taquilla y sujeto a disponibilidad.

a la que corresponda su Pase Infernal, a precio de taquilla y sujeto a disponibilidad. Todas las promociones y beneficios aplican de manera individual y están sujetasdisponibilidad y cambio sin previo aviso.

Reacciones de los aficionados: ¿Por qué están molestos?

Estadio Alfredo Harp Helú El estadio Alfredo Harp Helú es casa de los Diablos Rojos del México. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

Luego de que se dio a conocer la venta del Pase Infernal 2024, los aficionados a los Diablos Rojos del México se quejaron de algunas de las medidas anunciadas por la directiva del club escarlata.

“Amo con toda mi alma a Diablos Rojos, pero en verdad que son la prueba viviente de todo lo que no se tiene que hacer en cuanto a dirección de un equipo deportivo. Están pisoteando a la fiel afición y eso duele. No soy el único que comparte este sentimiento, basta con ir a las redes sociales del equipo para que ver cómo se echaron encima a la afición”, señaló la cuenta Tercer Strike.

“No está mal, todo deporte, espectáculo etc etc, es importante pero ya con muchas medidas (restricciones) no creo que les traiga buenos dividendos. Ahh y eso que aún salen a la luz los precios oficiales”, apuntó otro usuario de X.

“Con esos “beneficios” ni ganas dan de adquirir un abono, Dudo que su cuponera tenga cupones de más del 50% (para que valga la pena). A los que son miembros de porras tampoco veo que tengan beneficios, siendo que ellos ocupan sus abonos sin propósito de reventa. Todo mal”, señaló Esther Hernández.

“La afición llenando el estadio en su liga invernal PEDORRA, y hacen el abono intransferible que urgencia que nos cargue la V en asistencia a estadio para que vuelva a aparecer el que tuitea “no sabe de baseball” a regalar boletos en la entrada por que ni un alma se para”, dijo Río Ruiz.

“¿Abonos intransferibles? Creo que acaban de perder a muchos abonados fieles. Su política se exprimir aficionados tiene un límite”, anotó Víctor Alcérreca.

Las quejas por el Pase Infernal 2024 no solo se dieron en X, sino que también en Instagram

“Felicidades, por fin lo lograron! Tener descontenta a la afición que asiste durante TODA LA TEMPORADA y obviamente ahora que está de moda nos dan la espalda, sin duda son unos genios. No cabe duda que las decisiones que toman desde el escritorio no son bien pensadas o por lo menos lo que menos le interesa es el fiel aficionado”, escribió.

“Ojalá nadie compre abonos y verán como en febrero los van a rematar”, auguró otro usuario en Instagram.

Tras las quejas, Diablos Rojos publicó un mensaje en Instagram en el cual pidió a los aficionados estar atentos de sus redes sociales, ya que por ese medio darán a conocer la nueva fecha de venta y los precios del Pase Infernal 2024, del cual también van a replantear los términos y condiciones.