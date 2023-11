Chile vs México por el oro: ¿Por qué las rivales de la Selección se quedaron sin porteras?

La Selección Femenil de Chile clasificó a la final de los Juegos Panamericanos contra México, pero tienen un problema, necesitan a una jugadora que ocupe el lugar como portera.

Después de superar a una de las selecciones favoritas del torneo como lo era Estados Unidos, las anfitrionas quieren la medalla de oro, pero no podrán ocupar a ninguna de sus porteras.

¿Por qué Chile no tendrá porteras?

El conjunto de la Roja no tendrá a ninguna de sus porteras, ya que se terminó el plazo permitido por sus equipos para el torneo.

La portera titular, Christiane Endler, tiene que volver con el Lyon y la arquera suplente, Antonia Canales, tendrá que reportar con el Valencia en la Liga F de España.

Ambas jugadoras concluyeron con el permiso que les otorgaron sus respectivos clubes para los Juegos Panamericanos. Christiane Endler se despidió de la Roja después del partido de semifinal, pues a sus 32 años decidió no retirarse de la selección.

Para complicarlo todo aún más, Chile no inscribió a una tercera arquera y ya no podrá hacerlo, pues el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, enfatizó que no se pueden sustituir atletas que ya estaban inscritas. Ahora tendrán que disputar el partido por la medalla de oro sin alguien que cubra el arco.

La Federación Chilena de futbol buscó a Panam Sports para la posibilidad de tener un permiso especial de emergencia, pero les fue negado.

Tras ganarle a Estados Unidos, Chile tenía la confianza de superar a México a pesar de haber perdido contra ellas en fase de fase grupos.

Selección Mexicana Femenil en Juegos Panamericanos 2023. (@MiSeleccionFem)

La Selección Femenil en los Panamericanos

La Selección Mexicana fue el primer equipo del Grupo A al superar a Jamaica, Chile y Paraguay, con un total de 14 goles y solo dos anotaciones en su contra.

Llegó a las semifinales donde superó a la Albiceleste con doblete de Jaqueline Ovalle, ahora buscarán su segunda medalla en la historia de la competencia.

¿Cuándo y dónde ver la Final de los Panamericanos Femenil?

La Final se llevará a cabo el próximo viernes 3 de noviembre en punto de las 17:00 de las horas del centro de México.

El partido se podrá seguir a través de la señal de Panam Sports Channel, que se puede descargar de forma gratuita en todos los dispositivos de Android y Apple.