'Descalabran' a Fabio Grosso, DT de Lyon, tras pedradas de aficionados del Olympique Marsella

El autobús que trasladaba al equipo Lyon al estadio Velodrome para enfrentar la décima jornada de la liga francesa fue apedreado por aficionados radicales del Olympique Marsella en un incidente en el que resultó herido en la cabeza el director técnico Fabio Grosso.

El partido fue suspendido luego de que los hinchas lanzaran objetos y reventaran las ventanas, por lo que el italiano apareció con el rostro ensangrentado. Otro de los lesionados fueron su ayudante Raffaele Longo (en el ojo) y otros jugadores afectados por los cristales.

Este no fue el único ataque, ya que se reportó que otro vehículo que transportaba a aficionados también recibió impactos. Los futbolistas no quisieron saltar al campo de juego, por lo que el árbitro François Letexier informó que no se jugaría.

¿Qué pasó con el técnico del Olympique de Lyon?

De acuerdo con el multimillonario estadounidense John Textor, propietario del Lyon, el entrenador recibió el golpe de una botella de cerveza en el rostro.

“No podía ni tener una conversación, tenía pedazos de cristal en la cara”, aseguró a la televisión Amazon, que retransmite la liga francesa. Por el momento se desconoce el alcance de sus heridas.

El director técnico del Lyon, Fabio Grosso, fue herido en el rostro. (Foto: X @FabrizioRomano)

Lyon denunciará ataque a su autobús

El Lyon presentará una denuncia luego de acusar al Marsella de dejar que este tipo de situaciones se repitan cada vez que su equipo visita la ciudad.

“Invitamos a las instancias a analizar la repetición de este tipo de incidentes se produce antes de que provoquen un drama todavía más grave”, señalaron por escrito.

La Liga francesa indicó que la suspensión se decidió después de que el Lyon la pidiera tras recibir el acuerdo del Marsella. “Corresponde ahora a la Comisión de Competiciones pronunciarse sobre la suerte de este encuentro”, indicaron en un comunicado.

Las reacciones a la apedreada al autobús del Lyon

La ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castera, consideró “inadmisible” la agresión en una publicación de la red social X, antes Twitter, al pedir el arresto de los responsables. Informó que 7 de ellos ya fueron detenidos.

El presidente del Olympique de Marsella, el español Pablo Longoria, condenó los actos que atribuyó a “inconscientes” que le echaron a perder la fiesta a un estadio lleno. “No pueden producirse en el futbol”, aseguró.

Rivalidad del Lyon y Olympique Marsella

La rivalidad entre ambos equipos es histórica y el duelo de este domingo se iba a desarrollar en condiciones muy particulares, con ambos clubes en una situación deportiva delicada.

El Lyon, un histórico del futbol francés, es colista de la tabla con solo 3 puntos en nueve partidos sin conocer la victoria, mientras el Marsella ocupa la novena posición, lejos de las ambiciones europeas mostradas a principios de temporada.

*Con información de EFE.