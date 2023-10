¿Dodgers dice adiós a Julio Urías? Dave Roberts, su manager, habla del futuro del mexicano

Julio Urías no volverá a lanzar con los Dodgers este año, confirmó Dave Roberts. (Foto: EFE)

Dave Roberts, mánager de Los Angeles Dodgers, se pronunció ante la polémica del pitcher mexicano Julio Urías, quien enfrenta acusaciones de supuesta violencia doméstica en contra de su pareja Daisy Pérez luego de ser detenido, por lo que en medio de las investigaciones fue suspendido con una baja administrativa por parte de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB).

Durante su participación en el podcast The Show, Roberts habló de los planes del equipo hacia quien fuera una de las piezas clave para el campeonato en 2020 luego de 32 años.

“Es una situación muy desafortunada”, explicó al asegurar que luego de pasar 8 años en su entorno, llegó a conocerlo y a preocuparse por él.

Julio Urías cuenta con una baja administrativa tras su detención por violencia doméstica. (Foto: EFE)

¿Urías volverá con Los Dodgers?

El panorama resulta complicado para Julio, ya que no es la primera vez que se encuentra inmerso en este tipo de situaciones. Por ello, Roberts aseguró que no ha visto ningún video ni se ha reunido con el jugador después que la liga decidiera implicarse en su caso y ponerlo en la lista restringida.

“Obviamente, no lanzará para nosotros este año y en cuanto a lo que depara el futuro, no tengo idea. Me entristece que sea un puñetazo para todos y es una de esas cosas que tienes que sentir por toda la situación”, añadió.

Sin embargo, detalló que lo que queda por hacer es salir adelante en su búsqueda de mantener al grupo unido luego de calificar a los playoffs, que han cambiado su formato a lo largo de los años.

Aseguró que actualmente resulta “difícil ganar un campeonato”, pero confía en el carácter de quienes los representan y en proveerles que den lo mejor de ellos, incluso siendo jóvenes.

Urías se perderá la posibilidad de pelear por otro anillo de Serie Mundial en los partidos que comenzaron este 3 de octubre tras las sanciones impuestas contra él.