¿Chivas suspendió a Alexis Vega y a ‘Chicote’ Calderón por ‘líos de faldas’? Esto sabemos

Luego de las goleadas ante las Águilas del América y Mazatlán, las Chivas del Guadalajara viven una nueva crisis, ahora fuera de la cancha. El Club Deportivo Guadalajara separó del equipo a tres jugadores que violaron el reglamento interno.

Los futbolistas sancionados son:

Alexis Vega

Cristian ‘Chicote’ Calderón, y

Raúl Martínez.

Tanto Vega como ‘Chicote’ ya son ‘clientes’ de las sanciones en las Chivas, puesto que no es la primera ocasión en que enfrentan castigos por parte del club, luego de romper las reglas de comportamiento.

Chivas informó en un comunicado que los tres jugadores no serán tomados en cuenta por el director técnico Veljko Paunovic, para los siguientes partidos.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez incumplieron lineamientos establecidos en el reglamento interno, por lo cual a partir de hoy serán separados del plantel por tiempo indefinido”, publicó el equipo.

De acuerdo con el Club Guadalajara, trabajarán con un programa diferenciado para mantener su forma física y futbolística.

¿Por qué castigó Chivas a Alexis Vega y al ‘Chicote’ Calderón?

Los tres jugadores del Guadalajara rompieron el reglamento de las Chivas en la concentración previa al partido contra Toluca del fin de semana pasado, según informa Fox Sports México.

El duelo ante los Diablos Rojos concluyó con empate a un gol. En el partido, ‘Chicote’ Calderón fue titular, mientras Alexis y Raúl Martínez entraron de cambio en el tiempo agregado.

¿Cuál fue la indisciplina en Chivas?

Aunque el Club Guadalajara no reveló la causa de la sanción contra los tres jugadores, el motivo del castigo se ha dado a conocer de manera extraoficial.

De acuerdo con información de reporteros de TV Azteca, ESPN y Mediotiempo, los tres jugadores de Chivas metieron mujeres ajenas a la concentración en el hotel donde se hospedaron el fin de semana en el Estado de México. La situación fue reportada por el equipo de seguridad del club.

Publicación de David Medrano Félix en X. (Foto: Captura de pantalla)

Después de anunciar la medida disciplinaria contra Alexis Vega, Cristian ‘Chicote’ Calderón y Raúl Martínez, el equipo legal de Chivas analiza las opciones que tiene y la posibilidad de rescindir los contratos, según dijo el periodista David Medrano.

Publicación de David Medrano Félix en X. (Foto: Captura de pantalla)

Estos han sido los problemas de Alexis Vega en Chivas

El atacante Alexis Vega ha protagonizado situaciones polémicas en su estancia en Guadalajara.

Cuando Vega era compañero de Uriel Antuna, a ambos se les conocía como el ‘Dúo Tamarindo’ en referencia a su gusto por una bebida alcohólica de ese sabor. El apodo surgió luego de que ambos futbolistas fueron captados en fiestas y reuniones con tragos en mano.

Luego de perder ante América el ‘Clásico Nacional’ disputado en marzo pasado, Alexis Vega fue visto en una fiesta con amigos y alcohol.

Apenas en julio pasado, Alexis Vega dio una entrevista en la que aseguró que “ya había madurado” y “había entendido” sus errores del pasado en temas relacionados con fiestas y algunos excesos.

“Entré en razón, tengo que ser más profesional lo que me queda de carrera, estoy llegando más temprano para tratarme de otra manera, me quedo, soy de los últimos, me quedo en el trabajo que me ponen los fisios, eso me va a ayudar para seguir jugando”, mencionó a TUDN.

‘Chicote’ Calderón publica foto con Alexis Vega

Después de ser separado del primer equipo de las Chivas del Guadalajara, el defensa Cristian ‘Chicote’ Calderón publicó una fotografía en sus redes sociales.

En la imagen se puede observar al defensa junto a Alexis Vega. Ambos jugadores salen en la foto con la playera de las Chivas.