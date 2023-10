Pumas vs. América: ¿Qué seña le hizo ‘el Turco’ Mohammed a los jugadores de las Águilas? (Video)

El ‘clásico’ entre Pumas y América terminó con el marcador 1-0 a favor de las Águilas, pero la polémica no para tras el silbatazo final del partido disputado en la cancha del Estadio Azteca, al sur de la Ciudad de México.

El cuadro de Coapa se llevó otro ‘clásico’ a casa; sin embargo, los jugadores y la afición de los Pumas de la UNAM se fueron dolidos del Azteca, tras considerar que el penal que definió el encuentro fue inexistente.

El director técnico de los Pumas, Antonio ‘el Turco’ Mohamed, le puso más leña al fuego con sus declaraciones y gestos casi al final del encuentro.

¿Qué seña hizo Mohamed a la banca del América?

‘El Turco’ consideró que el árbitro Marco Antonio Ortiz “obedeció órdenes” que presuntamente buscaron favorecer a las Águilas del América para vencer al conjunto universitario.

Por su fuera poco, ‘el Turco’ hizo gestos a los jugadores de la banca del América para insinuar que hubo dinero de por medio, lo que encendió los ánimos sobre el final del partido en el Estadio Azteca.

Durante la conferencia de prensa posterior al duelo, el técnico felino consideró que Pumas merecía más en el encuentro y dijo que no esperaba que el América jugará a la defensiva.

“Hicimos un buen partido, lo tuvimos controlado, esperábamos más ataque del América. A nosotros nos faltó terminar bien las jugadas, porque por lo demás no sufrimos atrás, pero un detalle en esa jugada del penalti marcó el destino de este partido”.

Al ser cuestionado sobre los gritos y manotazos entre jugadores de ambos equipos, ‘el Turco’ señaló que se deben olvidar de eso.

“Siempre he dicho que lo que pasa en la cancha se debe quedar en la cancha, al final lo que pasó, pasó; no hay nada qué decir al respecto”.

💵 ¿Y ESA SEÑA, TURCO?#LUP | ¡El Turco no se guardó nada al final del partido! 🤯



🦅🤫 "LO MÁS TRISTE ES QUE CUANDO ESTABA DE ESE LADO, AHÍ SE QUEDABA CALLADO" pic.twitter.com/TZ5Svp60Y9 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 1, 2023

Reacciones a los gestos del ‘Turco’ Mohamed

Fernando Schwartz, comentarista de Fox Sports, aseguró que el director técnico de Pumas debe ser sancionado si no tiene pruebas del supuesto arreglo para favorecer al América.

“Las manifestaciones del ‘Turco’ Mohamed frente a la banca del América y lo dicho en la conferencia de prensa, que el árbitro ‘recibe órdenes’, no puede quedar impune. Mohamed fue campeón con el América, lo dirigió, ¿habla con conocimiento de causa, por la calentura o porque es un mal perdedor? Se salió de la cancha antes de que terminara el partido”, señaló el periodista de Fox Sports.

“Esto no va con una institución como Pumas, esto no lo puede permitir el futbol mexicano, en donde Mohamed jugó, dirigió, se fue, regresó y siempre hace lo que se le pega la gana con ese carácter que tiene, para dejar equipos cuando algo ya no le satisface. Muy mal por el ‘Turco’ y peor que haya abandonado a su equipo al final del partido”, agregó.

❌🤐'NO PUEDE QUEDAR IMPUNE'@fersch_4 y su Minuto Crítico sobre las frases y actitud de Antonio 'Turco' Mohamed durante y después del América 1-0 Pumas en el Azteca... #CentralFOX pic.twitter.com/ZG9B8AAOuy — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 2, 2023

Así queda la tabla de la Liga MX tras la Jornada 10

Las Águilas del América comandan al pelotón de 18 equipos de la Liga MX, mientras que las Chivas, por fin, detuvieron su ‘hemorragia’ al conseguir el empate en su visita al Toluca como parte de la Jornada 10.

En tanto, Cruz Azul comparte el fondo de la clasificación general con Puebla y Necaxa que tampoco han ligado buenos resultados.

