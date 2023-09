Sin Jenni Hermoso: Convocan a jugadoras españolas, no les avisan, se niegan y las pueden sancionar

Pese a que en España no se ha declarado el fin del boicot a la selección nacional de las jugadoras tras el caso de Luis Rubiales, la seleccionadora Montse Tomé anunció este lunes la lista de las 23 futbolistas españolas convocadas rumbo a los partidos de Nations League... pero ellas ya tomaron su decisión: no van a ir y analizarán las sanciones.

Veinte de las 23 convocadas firmaron una declaración en la que se niegan jugar con la selección hasta que se atiendan sus demandas.

Cabe destacar que Tomé no incluyó a Jenni Hermoso, pues consideró que era “la mejor manera de protegerla”, pero no aclaró si ella pidió no ser convocada: “Confío en que las jugadoras son profesionales, vienen de ser campeonas del mundo, aman la profesión. Estar en la selección española es un privilegio y sé que van a estar con nosotros”.

Jugadoras españolas se niegan a ser convocadas

A través del Twitter de una de las campeonas, Alexia Putellas, se publicó un comunicado de las jugadoras de la selección absoluta femenina de futbol ante la convocatoria de Tomé, donde expresan que mantienen firme su “voluntad de no ser convocadas por motivos justificados”.

Según el programa de radio español El Partidazo de Cope, “las jugadoras no sabían nada de esta lista y se enteraron cuando se anunció... no hay consenso ni conversación previa con la RFEF (Real Federación Española de Fútbol)”.

El medio español Sport, agregó que las futbolistas llamadas están sorprendidas debido a que no contestaron el correo electrónico que les envió la RFEF este domingo con un ultimátum, con lo que asumieron que se mantenían como ‘no seleccionables’.

¿Qué pasa si las futbolistas no van a la convocatoria de la selección española?

En el nuevo comunicado, las futbolistas expresaron que tras la decisión de no atender a la convocatoria, estudiarán las posibles consecuencias legales a la cual las expone la RFEF.

Además, de que señalaron que la convocatoria no se realizó en tiempo y forma, como se estipula en las normativas: “Lamentamos una vez más que nuestra Federación nos sitúe en una situación que nunca hubiéramos deseado”.

En España, la Ley del Deporte califica como una infracción “muy grave” la asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales, por lo cual hay sanciones como:

Multa, no inferior a 3 mil euros ni superior a 30 mil euros.

Prohibición de entrada a estadios o lugares de desarrollo de las pruebas o competiciones por hasta cinco años.

Suspensión de licencia federativa o habilitación de dos a 15 años.

¿Quiénes son las futbolistas convocadas por la selección española?

A través del sindicato FUTPRO, 39 futbolistas firmaron un comunicado donde se niegan a jugar hasta que no se atiendan sus demandas, en las que se pide que presidente interino Pedro Rocha, designado por Rubiales para sucederlo, renuncie también, además de un cambio en el personal del equipo femenino y cambios en los puestos de liderazgo de la RFEF.

De las 15 campeonas convocadas, Athenea del Castillo fue la única que no firmó el comunicado:

Misa Rodríguez : guardameta, Real Madrid.

: guardameta, Real Madrid. Cata Coll : guardameta, Barcelona.

: guardameta, Barcelona. Enith Salón : guardameta, Valencia.

: guardameta, Valencia. Irene Paredes , defensa, Barcelona.

, defensa, Barcelona. Oihane Hernández , defensa, Real Madrid.

, defensa, Real Madrid. Olga Carmona , defensa, Real Madrid.

, defensa, Real Madrid. Ona Batlle : defensa, Barcelona.

: defensa, Barcelona. Aitana Bonmatí , centrocampista, Barcelona.

, centrocampista, Barcelona. Alexia Putellas : centrocampista, Barcelona.

: centrocampista, Barcelona. María Pérez : centrocampista, Barcelona.

: centrocampista, Barcelona. Tere Abelleira : centrocampista, Real Madrid.

: centrocampista, Real Madrid. Athenea del Castillo: delantera, Real Madrid.

Esther González : delantera, Gotham/USA.

: delantera, Gotham/USA. Eva Navarro : delantera, Atlético de Madrid.

: delantera, Atlético de Madrid. Mariona Caldentey: delantera, Barcelona.

Convocatoria Quince campeonas del mundo, así como varias jugadoras que no participaron en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, Mapi León y Patri Guijarro, figuran en la convocatoria de la nueva entrenadora de la selección nacional femenina, Montse Tomé. EFE

Además, se incluyeron a siete jugadoras que no estuvieron en la convocatoria del Mundial, quienes también firmaron, excepto María Méndez y Rosa Márquez.

Laia Aleixandri : defensa, Manchester City/ING.

: defensa, Manchester City/ING. Mapi León : defensa, Barcelona.

: defensa, Barcelona. María Méndez: defensa, Levante.

Patri Guijarro : centrocampista, Barcelona.

: centrocampista, Barcelona. Rosa Márquez: centrocampista, Betis.

Lucía García : delantera, Manchester United/ING.

: delantera, Manchester United/ING. Amaiur Sarriegi : delantera, Real Sociedad.

: delantera, Real Sociedad. Inma Gabarro: delantera, Sevilla.

Las jugadoras que estuvieron en el Mundial y que ahora se han quedado fuera de la lista, por diferentes motivos, son Jenni Hermoso, Rocío Gálvez, Salma Paralluelo, Laia Codina, Ivana Andrés, Irene Guerrero, Claudia Zornoza y Alba Redondo.

Durante la presentación de Montse Tomé, a la que Pedro Rocha entregó una camiseta de la selección, al frente del equipo español también se presentó el nuevo cuerpo técnico, formado por Javier Lerga (segundo entrenador), Irene del Río (técnico auxiliar), Carlos Sánchez (preparador de porteras), Blanca Romero (preparadora física), Rubén Jiménez, Kiko Meléndez (analistas), y Emilio González (psicólogo).

España comienza su participación en la Liga de Naciones, que también es clasificatoria para los Juegos de París 2024, ante Suecia en Gotemburgo el viernes y el martes frente a Suiza en Córdoba.

Con información de EFE.