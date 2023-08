Maratón de la CDMX 2023: Exhiben a participantes que hicieron trampa en la carrera

El pasado 27 de agosto se llevó a cabo el Maratón de la Ciudad de México 2023, donde participaron poco más de 28 mil atletas, corredores y algunos aficionados al running para ponerse como reto recorrer los 42.2 kilómetros que comprende la ruta.

Aunque seguramente en tus redes sociales viste fotos de algunos de tus amigos, familiares o conocidos con su medalla donde aparece la Torre Latinoamericana, símbolo de la competencia este año, lo cierto es que muchos no completaron el recorrido y aun así ‘lo presumen’.

A través de Facebook, la página Triatlón México hizo una serie de publicaciones en las que exhibía a algunos participantes de este evento deportivo, dejando en evidencia que no corrieron en su totalidad los kilómetros del maratón.

Algunos runners no completaron los 42.2 kilómetros del maratón de la Ciudad de México 2023. (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Triatlón México muestra participantes que no completaron la ruta del Maratón de la CDMX

Desde el pasado 27 de agosto, la página de Facebook Triatlón México compartió una serie de fotos y capturas en donde aparecen algunos participantes presumiendo que recorrieron por completo los 42.2 kilómetros, y compartiendo la serie de sacrificios, esfuerzos y demás cosas que hicieron para llegar a la meta.

No obstante, desde la aplicación ‘Maratón CDMX Telcel’, se podía monitorear el avance de todos los corredores y, para la mala suerte de algunos, esta dejaba ver ‘huecos’ en su participación.

Por ejemplo, en las capturas de la aplicación en donde aparecen los datos del participante, como nombre completo, número de corredor y datos de su recorrido, hay puntos en los que aparece vacía la ruta, lo cual indica que no hicieron aquel tramo del trayecto.

Números de una de las personas que participó en el Maratón de la CDMX 2023. (Facebook / @triatlonmex)

Entre los números mostrados por la página hay quienes hicieron los primeros cinco, diez o hasta quince kilómetros, y de ahí se saltaron hasta los últimos, o los que de plano comenzaron hasta el kilómetro 30, por decir un ejemplo.

No había una tendencia en especial; cada corredor ‘quemado’ en dicha red social mostraba diferentes números en su perfil del maratón, pero todos ellos compartían algo: no completaron la competencia y aun así reclamaron medalla.

Números de una de las personas que participó en el Maratón de la CDMX 2023. (Facebook / @triatlonmex)

¿Qué dijo la página Triatlón México sobre las personas que hicieron trampa?

Como se mencionó hace un momento, en diversas publicaciones de la página se dejaban ver las diferentes personas que no cumplieron con la ruta.

Aunque algunos runners apoyaban la moción de ‘funar’ a los que no completaron el maratón como se debe, otros criticaron a la página por exhibir a quienes por alguna razón no hicieron todos los kilómetros, a quienes señalaba de tramposos.

Publicación en la página de Facebook de Triatlón México. (Foto: Captura de pantalla)

“La cantidad de personas haciendo trampa en el Maratón CDMX no es alentador (…) Para los que señalan que no nos afecta, que es algo personal, que no debe importarnos, recuerden que una sociedad sin valores es una sociedad perdida, cuando vean a políticos y empresarios corruptos no se sorprendan, si aceptamos trampas en algo tan básico como un deporte no podemos esperar rectitud y honestidad en cosas más importantes”, aseguró la página.

Posteriormente citaron un apartado de las reglas oficiales del maratón, donde se habla de conductas antideportivas, como el acortar kilómetros, donde incluso se habla de sanciones que implican el veto de eventos futuros a quienes incurran en estas prácticas.