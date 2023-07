‘Es una tontería’: ‘Checo’ Pérez habla sobre Ricciardo y su asiento en Red Bull en 2025

A pesar de que Daniel Ricciardo será piloto de Alpha Tauri para el resto de la actual temporada de Fórmula 1, siguen surgiendo rumores y especulaciones sobre reemplazar a Sergio ‘Checo’ Pérez en Red Bull Racing por sus malos resultados recientes en clasificación.

Ricciardo ha declarado que le gustaría volver a ser piloto de la escudería austriaca y tratará de aprovechar las carreras que tiene por delante con Alpha Tauri para demostrar que todavía tiene potencial.

“Por supuesto, ese era mi deseo, pero creo que también hay que ser realista. Hace seis meses, probablemente no estaba en un lugar para saltar en una oportunidad como esta. Pero ha sido el lujo del tiempo ahora, donde me he enamorado de nuevo. Siento que he vuelto a ser yo mismo”, dijo el australiano a Motorsport.

Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, sabe de este interés de Ricciardo por volver a competir con el equipo, pero por el momento solo contempla a Max Verstappen y ‘Checo’ Pérez como sus pilotos para 2024.

‘Checo’ Pérez no se preocupa por Daniel Ricciardo

El piloto mexicano es consciente de que ha tenido malos resultados en las últimas carreras y también del objetivo de Ricciardo y de que otros pilotos quisieran su asiento, pero no se preocupa y se enfoca en sí mismo.

“Me alegro por Daniel, está muy motivado por volver, así que enhorabuena. Es una gran oportunidad para él”, expresó para Viaplay. “Por mi parte, no cambia nada porque conduzco para Red Bull. Y no solo está Daniel, está Yuki y a más de la mitad de la parrilla le gustaría conducir para Red Bull. Así que no cambia nada”.

‘Checo’ confirmó que en Red Bull Racing aún lo contemplan como uno de sus dos pilotos para 2024, y por eso no se preocupa en este momento ni por los rumores ni por lo que pasará en 2025.

“Por el momento, Red Bull es en lo único que estoy concentrado. He estado con los ingenieros, ni siquiera tengo tiempo para discutir lo que está pasando con Daniel”, comentó para Viaplay. “Estoy centrando en Hungría y luego en Bélgica, no estoy pensando en 2025, ¿sabes? Queda un mundo tan lejano por delante y es una tontería pensar tan lejos”.

‘Checo’ Pérez aseguró que es el “primer inconforme” con lo que ha pasado en sus últimas cinco carreras, pero “sé que puedo hacerlo y ya lo he hecho antes”, si no estaría en su casa haciendo otra cosa.

La próxima carrera para el mexicano será el Gran Premio de Hungría el domingo 23 de julio.