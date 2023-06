GP de Canadá: El circuito de F1 marcado por la trágica muerte de Riccardo Paletti en 1982

Actualmente, la Fórmula 1 cuenta con muchos protocolos y medidas para prevenir trágicos y mortales accidentes, sin embargo, en décadas anteriores eran más comunes, como en la temporada de 1982, cuando murieron dos pilotos, entre ellos Riccardo Paletti en el Gran Premio de Canadá.

El circuito canadiense de Montreal es famoso por el ‘Muro de los Campeones’, pero también por el accidente del piloto italiano Riccardo Paletti, quien tuvo un triste debut y despedida en la F1.

El Circuito Gilles Villeneuve, renombrado en honor al piloto canadiense que murió un mes antes que Paletti en el GP de Bélgica, no pudo tener peor estreno de nombre con otro fallecimiento en pista, el de Paletti.

Riccardo Paletti era un piloto proveniente de una familia acomodada, pero con buenas cualidades como deportista; de joven, había sido campeón nacional de karate y estuvo en el equipo olímpico de esquí.

“Cuando me lo presentaron me pareció el típico chico de familia rica italiana. Pero rápidamente me di cuenta de que era alguien especial”, contó Mike Earle, su exjefe en Onyx de la F2. “Puso una dedicación en su preparación técnica y física que no había visto nunca antes en ningún piloto”.

En 1982, Paletti se unió a la escudería Osella. Antes del GP de Canadá, había clasificado para dos carreras, pero no pudo competir debido a problemas con su auto. La de Montreal fue su primera y última carrera.

Riccardo Paletti logró clasificar al GP de Canadá en la posición 25, la última de la parrilla. Su familia y amigos viajaron a Montreal para festejar su primera carrera en F1 y su cumpleaños.

Las luces del semáforo de salida tardaron en ponerse en verde. Todos los autos arrancaron, excepto uno, el del poleman Didier Pironi. El francés levantó los brazos para indicar una falla en el motor de su coche, pero el director de carrera no alcanzó a darse cuenta.

Uno a uno, los autos fueron esquivando a Pironi en el arranque, pero Paletti, que traía mayor velocidad por su distancia de la salida y por el rebufo del auto de Raul Boesel, no alcanzó a ver al poleman y se estrelló con él a 180 km/hr.

Pironi bajó de su auto para ver si Paletti estaba bien, pero segundos después comenzó a incendiarse el tanque de gasolina del Osella. Cuando lograron apagar el fuego minutos después, sacaron del auto al italiano, inconsciente y con el pulso débil, y lo trasladaron a un hospital, donde murió el domingo 13 de junio de 1982, dos días antes de cumplir 24 años.

Riccardo Paletti no falleció por las quemaduras, sino por las heridas del choque: tenía una barra de su auto incrustrada en el pecho, el tórax destrozado y una aorta desgarrada, además de que inhaló mucho humo por el incendio de su auto.

Las muertes de Paletti y Villeneuve en la misma temporada, con un mes de separación, provocaron el retiro de la F1 del propio Didier Pironi y del alemán Jochen Mass.

Un autódromo en Varano, Italia, lleva el nombre de Riccardo Paletti, al igual que el Circuito de Montreal adoptó el de Gilles Villeneuve.