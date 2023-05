¿LeBron James necesitará cirugía? Esto es lo que sabemos sobre su lesión

El jugador de Los Angeles Lakers, LeBron James, no se habría recuperado por completo de una lesión en el tendón luego de un desgarre, por lo que aseguran que actualmente se encuentran evaluándolo para determinar si debe someterse a una cirugía en un futuro cercano.

Durante los últimos meses James, quien al no llegar a las finales de la NBA dejó entrever un posible retiro, habría jugado desgarrado, le confirmaron algunas fuentes a The Athletic. Aunque aún no toman una decisión, la operación está entre las posibilidades si los especialistas la consideran necesaria, por lo que podría estar fuera cerca de dos meses durante la temporada baja.

Bajo este panorama, se esperaría que se recupere al comienzo del campamento de entrenamiento. Luego de la derrota de su equipo ante los Denver Nuggets, LeBron mostró su descontento ante el cierre de campaña.

“No me gusta decir que es un año exitoso porque no juego para nada más que ganar campeonatos en este momento de mi carrera”, dijo en una conferencia de prensa.

¿Qué dijo LeBron James sobre su lesión?

Fue durante en un partido de la temporada regular en el que le ganaron a los Dallas Mavericks que su pie derecho se vio afectado. Un mes después, el 26 de marzo, volvió a la cancha al argumentar que los médicos vieron un rápido avance en su recuperación.

Sin embargo, declaró a ESPN vía CBSSports que sabía que podía conseguir sus objetivos. “Sabía que tenía que lidiar con eso y lidiar con el dolor o lidiar con no poder ser yo mismo antes de la lesión, pero no había nada que me hiciera sentir que no podía llegar a la meta (…) Voy a hacerme una resonancia magnética y ver si el tendón sanó o no sanó y partir de ahí veremos qué sucede”.