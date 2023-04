‘¿Cuál es el equipo del régimen?’; el polémico video del Real Madrid sobre el Franquismo

El Real Madrid respondió a las duras acusaciones que realizó el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que le calificó como el verdadero “equipo del régimen”, con un video emitido en la televisión del club que expone favores que recibió el conjunto azulgrana del Franquismo.

“¿Cuál es el equipo del régimen?”, pregunta Real Madrid Televisión en el inicio del video tras iniciarlo con las frases del presidente del Barcelona en la rueda de prensa ofrecida por el ‘caso Negreira’.

¿Qué dijo Laporta del Real Madrid?

El dirigente afirmó que no se cometió “ninguna corrupción deportiva” por el ‘caso Negreira’ de pagos a un exárbitro y que el Barcelona es víctima de una campaña, encabezada por el Real Madrid, que busca manchar su reputación.

“Es el ataque más feroz que está sufriendo la entidad en su historia”, dijo Laporta en una rueda de prensa. “Como gran club tenemos detractores e intentan cargarse nuestro prestigio”, añadió. “Por envidia... o por otras cosas. No van a conseguir nada”.

“Todo el mundo sabe que el Real Madrid es un club históricamente y actualmente favorecido por los errores arbitrales”, dijo Laporta. “Se ha considerado el club del régimen por su proximidad con el poder político, económico y deportivo”.

Así respondió Real Madrid TV a Laporta

En su defensa, Real Madrid Televisión acude a hechos del pasado, como la inauguración del Camp Nou por el ministro general de Franco, José Solís Ruiz, en unas imágenes en las que muestra la misa que se celebró en el césped del estadio del Barcelona, en la que sonó el himno de España.

También hace referencia a las condecoraciones recibidas por Franco del FC Barcelona, que le llegó a entregar la insignia de oro y brillantes del club y le nombró socio de honor en 1965.

Y acaba denunciando que el Barcelona fue salvado tres veces de la quiebra con tres recalificaciones por Franco. Recuerda los éxitos del club catalán en esta época, en la que ganó ocho ligas y nueve copas del Generalísimo con Franco, quien recordó que el Real Madrid tardó quince años en ganar una liga y que quedó “desmantelado en la Guerra Civil”, con “jugadores asesinados, detenidos y exiliados”.

La Generalitat pide al Real Madrid retirar su video

La Generalitat de Cataluña ha exigido al Real Madrid que pida disculpas y retire el video “indecente” de la televisión del club blanco al considerarlo una “manipulación burda de la historia” una “ofensa, insulto” y “fake news”.

La portavoz Patricia Plaja ha recordado que no se trata de un video de un usuario particular, sino “de una institución y un club con tantísima repercusión y seguidores”, por lo que se le debe dar “la importancia que tiene, que no es poca”.

“Es una irresponsabilidad, una ofensa y un insulto a las miles de personas que sufrieron el régimen franquista, también el FC Barcelona, empezando por el presidente de la época, Josep Suñol, que fue fusilado por el régimen y quizá el Real Madrid no lo recuerda”, ha comentado la portavoz.

El Govern demana al Reial Madrid que retiri el video acusant el Barça de ser l'equip del regim franquista.



🗣️ @patriciaplaja: "És una fakenew indecent" | @RTVECatalunya



📲 EN DIRECTE: https://t.co/5B6jNwI9Ur pic.twitter.com/UJfwYYFRsX — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 18, 2023

