GP de Arabia Saudita: Sergio Pérez triunfa; contiene a su compañero Max Verstappen

Todo era cuestión de entregar un trabajo perfecto y el piloto jalisciense lo consigue.

No era cosa de cocinar un flan porque esta Cornisa de Yeda es un reto de veras peliagudo. Exige mucha concentración para vencer, también, sobre los muros muy cercanos a la ruta de una velocidad altísima.

Sergio Pérez lo ha logrado a base de paciencia y de su experiencia, ya claramente, decantada. Era lo que su equipo y los miles de seguidores que tiene, esperaban de él y cumplió a cabalidad.

Desde la noche de ayer, al asegurarse la Cuerda de Largada para hoy, se hizo con la confianza indispensable para alcanzar esta victoria sin objeciones.

Es cierto que al inicio de la justa lo rebasó Fernando Alonso, al volante del sorprendente bólido verde que Aston Martin le ha confiado.

Ha sido la jugada precisa que exigía calma y puntería: tres giros más tarde, el de México superó al español aplicando la potencia extra que da el DRS; de manera que se pudo ver en ello, que el tapatío pasa por su mejor momento.

Como era de esperar el gran rival iba a ser Max Verstappen, también encima de un Red Bull.

El neerlandés largó desde el 15º cajete, pero después de pasada la mitad de la justa –luego del trámite de un coche de seguridad– el monarca reinante ya era el del segundo lugar, detrás de Pérez.

A partir de esa instancia se volvió un enfrentamiento de ritmos, a campo abierto.

Se turnaban, interemitentes, la propiedad de los giros más rápidos de la carrera.

ESTRATEGIA CORRECTA

Del murete de los del «Búfalo Rojo» era impensable que viniera una orden para dar preferencia a alguno de sus pupilos, ya que se estaba debatiendo de igual a igual. Hacerlo a estas alturas del inicio de la temporada, hubiera sido lo mismo que meterse un tiro en el pie.

Hubo que esperar el desenlace que ha sido de ensueño para la afición mexicana.

En las postrimerías de la batalla, Verstappen, se ha quedado con el punto de bonus por ser el de la mejor vuelta. Y eso, lo deja, asimismo, como líder del torneo con un pepinillo más sobre los que ha acumulado su co-equipero.

De antemano, es de inferir, que muchos fans quisieran que Sergio Pérez fuese al final del año el nuevo campeón.

Hay que entender que estas competiciones tienen una lógica irreductible: el lugar real que le espera al corredor mexicano es, consagrarse como vice-monarca.

Que esto no lo pierda de vista y lo cristalice, sería dar con la verdad más verdadera…

MÁS PROTAGONISMO

Claro que se vio. Le ha tocado al de Oviedo, Fernando Alonso, ser el amenizador.

Lo hizo a la perfección hasta terminar como el tercero llegando a la meta.

Pareció que en su equipo, habían perdido el foco ante una sanción de 5 segundos que se le infligió por largar fuera de la posición correcta, con una apariencia de incumplimiento. En el primer momento las autoridades deportivas le retiraron el podio.

Enseguida sucedió que Aston Martin solicitó a la FIA una revisión más a fondo, y entonces los comisarios ya convencidos de su error, tuvieron que retractarse.

Santo remedio.

El domingo 2 de abril continuará el juego, en Australia:

DE SU RONCO PECHO

Pérez / Red Bull: “Ha sido más duro de lo que pensé. El auto de seguridad me quitó la ventaja que llevaba”.

Verstappen / Red Bull: “Contento con el podio. No ha sido fácil la remontada”.

Alonso / Aston Martin: “Me da igual. No hay quien me quite lo bailado”.

NÚMEROS

1 Sí. Es la primera vez que S. Pérez encabeza el «uno-dos» de Red Bull.

5 Triunfos del tapatío, los mismos que «Nino» Farina, Clay Regazzoni, John Watson, Michele Alboreto, Keke Rosberg y Leclerc

2 Se trata de apenas la segunda vez que Red Bull liga dos dobletes al hilo. En 2009 lo hizo en los GP de Inglaterra y Alemania con Sebastian Vettel y Mark Webber (luego Webber y Vettel)

79 Podios de Verstappen que ya lo colocan a uno para empatar con Ayrton Senna

21 Ocasiones, consecutivas, de él en los puntos. Es la mejor racha entre los actuales pilotos

11 Años son los cuales han pasado para que Alonso, liderara de nuevo una carrera en la primera vuelta. La vez previa fue el el GP de Alemania de 2012

100 Podios ya alcanzó el español en su cuenta de por vida. Es el sexto piloto de la historia con más ascensos, colocado después de: Hamilton (191) Michael Schumacher (155) Sebastian Vettel (122) Alain Prost (106) y Kimi Raikkonen (103).

