Rusia libera a basquetbolista Brittney Griner; EU ‘intercambia’ a traficante Viktor Bout

Rusia dejó en libertad a la basquetbolista estadounidense Brittney Griner este jueves en un dramático canje de prisioneros en que Estados Unidos liberó al traficante de armas ruso Viktor Bout, informaron funcionarios estadounidenses.

El intercambio, en momentos de altas tensiones por Ucrania, logra un importante objetivo para el presidente Joe Biden, pero conllevó un alto precio — y dejó atrás un estadounidense encarcelado casi cuatro años en Rusia.

El acuerdo, el segundo intercambio con Rusia en ocho meses, produjo la libertad de la estadounidense más prominente detenida en el extranjero.

Griner es dos veces medallista olímpica y su encarcelamiento por acusaciones de drogas atrajo una atención sin precedente a la población de personas detenidas injustamente.

La autorización para dejar libre al traficante de armas apodado “el Mercader de la Muerte” revela la intensa presión que había sobre el gobierno estadounidense para lograr la libertad de Griner, particularmente después de la reciente resolución de su caso penal y traslado a una colonia penal.

¿Quién es Brittney Griner y por qué fue sentenciada?

Brittney Griner nació en Houston, Texas, en octubre de 1990. Es doblemente medallista de oro olímpica con la selección de Estados Unidos, además de ser una de las deportistas más importantes de la especialidad. Ha sido galardonada como la jugadora más valiosa de la liga profesional femenina de baloncesto, la WNBA.

Su pasión por el juego comenzó desde chica ya que acudió a la secundaria Nimitz, donde practicó con el equipo varonil y posteriormente obtuvo una beca en la Universidad de Baylor, con quienes se coronó campeona en la National Collegiate Athletic Association en 2012.

Entre 2013 y 2019 ha sido seleccionada seis veces como All-Star de la WNBA, además de su campeonato con las Phoenix Mercury y la Euroliga con el equipo UMMC Ekaterinburg. Su carrera incluye el premio Peak Performer como máxima anotadora.

En su vida personal –que ha compartido a través de un libro titulado In My Skin: My Life on and off the Basketball Court– habló de los retos que ha enfrentado por su color de piel, además por ser la primera jugadora en declararse abiertamente lesbiana, en 2013.

En agosto, Griner fue sentenciada a nueve años de prisión luego de que una jueza rusa la encontrara culpable por delitos de posesión y trasiego de drogas. Griner también recibió una multa de un millón de rublos (16 mil 700 dólares).