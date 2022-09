GP de Monza: ¿Por qué Sainz y Leclerc de Ferrari se 'vestirán' de Minions?

Para el Gran Premio de Italia la escudería Ferrari tiene preparada la conmemoración del 75º aniversario desde la creación de su primer coche, por lo que convertirán al color amarillo en el signo distintivo de su paso por Monza gracias a una colección conmemorativa que incluye algunos cambios de diseño en sus monoplazas.

La carrera en casa es el marco perfecto para dejar momentáneamente su tradicional rojo, por lo que revelaron cómo se verán a partir del viernes que inicien las actividades previas a la carrera del domingo como parte del calendario de la Fórmula 1.

¿Por qué Ferrari usará amarillo en el GP de Monza?

Para los 75 años del Cavallino -desde que su historia en la competición comenzó en 1947 con su 125 S- eligieron un tono de amarillo que hace honor a su escudo, pero también hay otras razones relacionadas a su elección.

La bandera de Vignola, ciudad capital de la región de Emilia-Romaña, donde se ubica la fábrica y las oficinas del equipo, tiene ese tono de amarillo.

De acuerdo con Diego Mejía, comentador de la máxima categoría del automovilismo, en el GP de Bélgica de 1961 (año en el que Ferrari ganó su primer título de constructores), el 156 del local Oliver Gendebien corrió de amarillo, por lo que podría traerles suerte.

Monoplaza edición especial

Esta celebración incluirá unos cambios en el F1-75 que incorporen algunos toques extra de amarillo y de negro, visibles sobre todo en la parte superior.

La cubierta motor, el alerón delantero y trasero, el halo harán contraste con el negro y el rojo, haciendo juego con los trajes que usarán Charles Leclerc y Carlos Sainz, además de sus cascos.

Las playeras conmemorativas de Ferrari

Ferrari está de mantenes largos así que lanzó la colección de ropa ‘Giallo Modena Special Edition’, que incluye indumentaria como chamarras, gorras y playeras conmemorativas.

En estas últimas se pueden vislumbrar ciertos detalles en los hombros con la inclusión del color negro sobre el amarillo, en el que se distingue el número de su aniversario.

Reacciones y memes por vestimenta de ‘Minions’ de Ferrari

Luego de darse a conocer el look de los representantes de la escudería, los usuarios en redes sociales no perdieron oportunidad de compararlos con distintos personajes, ya sea al que distingue una cadena de comida rápida o su parecido con los Minions, por lo que la llegada de los memes no se hizo esperar. Te compartimos algunos de ellos.

Charles Leclerc y Carlos Sainz fueron comparados con Minions (Foto: Twitter @formullana)

¿Los Minions harían un buen trabajo en la Fórmula 1? (Foto: Twitter @DanSnow_)