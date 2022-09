Champions League: Dobletes de Mbappé y Haaland y lesión de Benzema destacan en jornada 1

Eden Hazard se cercioró de que el Real Madrid no echara de menos al lesionado Karim Benzema en el inicio de la Champions League. El atacante belga anotó un gol y dio dos asistencias luego de reemplazar al francés y el conjunto merengue comenzó la defensa de su título propinando una goleada de 3-0 al Celtic.

Los monarcas vigentes del continente resolvieron el duelo en el segundo tiempo, con las dianas de Hazard, el brasileño Vinícius Júnior y Luka Modric en el Celtic Park.

Benzema, el mayor goleador del torneo en su edición pasada con 15 tantos, debió ser sustituido a los 30 minutos por una aparente lesión de rodilla. El delantero comenzó a renquear y se llevó una mano a la rodilla derecha antes de pedir que se le reemplazara.

“Después de una primera evaluación no parece nada grave, pero tenemos que esperar a mañana. No parece nada serio, puede ser una pequeña molestia de los dos”, aseguró el técnico Carlo Ancelotti a Movistar sobre Benzema y Militao, que no pudo saltar en la segunda parte al terreno de juego.

Doblete de Mbappé dio primer triunfo al PSG

También Kylian Mbappé no mostró respeto por la “Vecchia Signora”. El astro del París Saint-Germain anotó dos goles soberbios para que el conjunto francés comenzara su participación en el certamen con un triunfo de 2-1 sobre la Juventus.

A sus 23 años y 260 días, Mbappé alcanzó su gol número 35 en 54 encuentros de Champions y se convirtió en el jugador más joven en marcar esa cifra, rompiendo el récord de su actual compañero Lionel Messi.

“Tenemos cosas que trabajar. Es normal, es septiembre. Es la Champions, si fuera fácil ya la habríamos ganado”, señaló la estrella francesa tras la victoria. PSG nunca había vencido a Juventus en ocho participaciones previas.

Haaland y Manchester City, arrolladores

Erling Haaland sigue anotando con el Manchester City. El noruego llegó a 12 tantos en siete cotejos oficiales durante su primera campaña con el conjunto inglés, que vapuleó 4-0 a Sevilla.

“Espero que pueda [Haaland] seguir haciendo lo que está haciendo, sus numerosos son muy evidentes. Erling siempre está en el sitio correcto, en el momento justo, ni un segundo antes ni uno después. Es un instinto nato que lleva dentro desde la cuna y lo ha demostrado en todos sus clubes y ahora con nosotros”, subrayó el técnico Pep Guardiola.

La actividad de la jornada 1 de la fase de grupos de la Champions League continuará este miércoles 7 de septiembre con los debuts del Liverpool, Barcelona y Bayern Munich.

Resultados jornada 1 de Champions League:

Dinamo Zagreb 1-0 Chelsea

Salzburg 1-1 AC Milan

Celtic 0-3 Real Madrid

Leipzig 1-4 Shakhtar

Borussia Dortmund 3-0 Copenhagen

Sevilla 0-4 Manchester City

Benfica 2-0 Maccabi Haifa

PSG 2-1 Juventus

(Con información de AP y EFE)