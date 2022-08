¡Bicampeones! The Kings vence a Atheris Esports en la División de Honor de LoL en Ubeat Live MX

The Kings se coronaron ante Atheris Esports en el League of Legends en México (Foto: Cortesía LVP)

La División de Honor tiene a sus nuevos bicampeones luego de que el sábado se coronara el equipo The Kings en el marco de Ubeat Live MX Edición Zero, en Campo Marte, como parte del League of Legends en México que organiza Grup MEDIAPRO y ASDEPORTE, en donde vencieron a Atheris Esports.

Cerca de 2 mil 700 personas fueron testigos de la jornada, que dio inicio con la máxima competencia latinoamericana de League of Legends, en la que se enfrentaron los mexicanos Estral Esports y Team Aze, con una balanza que se inclinó del lado de los Dioses Egipcios.

Antes de que se definieran los campeones tuvo lugar el espectáculo de freestylers en dos bandos: Team Aczino (Aczino, LoboEstepario y Martithea) y Team Chuty (Chuty, RC e Invert). Pero lo que más llamó la atención fue la revancha que obtuvo una audiencia que creció un 44.6 por ciento del año pasado, registrando más de 4 mil espectadores simultáneos de Twitch LVP.

“No había mejor forma de terminar el 2022 de la liga mexicana de League of Legends que con esta gran final presencial. Una muestra más de que en los cuatro años de existencia que tiene en México, los equipos que nos acompañan y nuestro talento a cámara hemos crecido de la mano para poder ofrecerle el mejor producto posible a la comunidad. Estamos seguros que con trabajo en el camino que hemos labrado seguiremos en busca de mejorar el competitivo nacional de League of Legends”, dijo Jordi Soler, CEO de Liga de Videojuegos Profesional.

Así fue el triunfo de The Kings

El juego comenzó emocionante, pues justo en el segundo minuto The Kings tuvo una ventana en el carril inferior. Sin embargo, esto no definió el encuentro que permaneció cerrado, pues Atheris Esports también se destacó con jugadas que le permitieron obtener el objetivo de los dragones, pero no lo suficiente para detener a Jorge Ivan ‘Nerzhul’ Mesa y Julian ‘Mataz’ Cárdenas, por lo que el primer juego se cerró al minuto 24.

Durante el segundo encuentro, la historia se repitió, aunque del lado de Atheris, aunque la ventaja no se aprovechó ya que la presión de sus rivales provocó una muerte triple de Guillermo ‘VirusFX’ Navarrete, por lo que The Kings tomaron el carril inferior hasta el Nexo, y así terminaron el segundo encuentro al minuto 29.

Las acciones del tercer juego comenzaron con una primera sangre temprana para Atheris y un juego pasivo de los dos equipos, pero pronto The Kings tuvieron ventaja en un enfrentamiento en el que los campeones rompieron la línea superior y en 40 minutos definieron.