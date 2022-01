Detienen a Mason Greenwood, jugador del Manchester United, por supuesta agresión sexual

La noticia que le está dando la vuelta al mundo es la detención del joven futbolista del Manchester United Mason Greenwood, quien supuestamente habría agredido a su pareja Harriet Robson, que expuso en sus redes sociales una imágenes donde se muestra ensangrentada y golpeada.

Tal parece que los valores humanos en este mundo son cada vez más escasos, pues la falta de empatía, comunicación, respeto y tolerancia hacia las demás personas, crea situaciones muy desagradables que terminan en una de las peores pesadillas para mucha gente.

La policía de Manchester fue fotografiada visitando a la familia de la novia de Mason Greenwood, Harriet Robson, hoy. (I) [Mail] pic.twitter.com/qFLYlb59Hp — Diablos Rojos (@DiablosRojosEs) January 30, 2022

Según informes, este fin semana el profesional habría tenido una riña con su pareja al buscar tener intimidad, pero al negarse la famosa, el joven de 20 años habría reaccionado de manera agresiva y descontrolada.

Después de que la influencer expusiera un video y algunas fotografías en su cuenta personal del Instagram con el mensaje “para todos los que quieran saber que me hace realmente Mason Greenwood”, las pruebas fueron eliminadas en un determinado tiempo, pero no bastó y comenzaron a circular por todos los medios.

NOTICIA. Harriet Robson, la novia de Mason Greenwood, publicó fotos y videos que muestran marcas de violencia, cometidas por el jugador del Manchester United. Junto con un audio del jugador obligándola a tener relaciones sexuales. pic.twitter.com/yJmVA2t0rW — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) January 30, 2022

En ellas se muestra el labio inferior con una herida que hace correr sangre; moretones en varias partes de su cuerpo (brazos, hombros y piernas); sin dejar de lado un par de audios que se expusieron cuando él, tiempo atrás, también explotó en su contra por la misma situación.

Tras la lamentable actuación del jugador, la policía hizo su labor y este domingo detuvieron al sospechoso, quien hasta el momento no ha declarado nada, pero se espera que en las próximas horas se revele su futuro inmediato.

Manchester United manda mensaje sobre el caso de Mason Greenwood

El club inglés no se quedó con los brazos cruzados tras las polémicas declaraciones y fotografías que hizo la joven que cuenta con más de 200 mil seguidores en sus redes sociales y, asegura el comunicado, que en dicha institución no es bien vista una persona con ese tipo de arrebatos, dentro y fuera, del terreno de juego, por lo que no podrá ser parte del equipo hasta culminar el proceso legal.

“Mason Greenwood no podrá volver a los entrenamientos o disputar partidos hasta segundo aviso”, siguió. “Estamos al tanto de las imágenes y alegaciones que circulaban en las redes sociales. El Manchester United no tolera ningún tipo de violencia”, sentencia el documento.