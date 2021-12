Semana 14 de la NFL: ¿Dónde y cuándo ver los partidos del fin de semana?

Ya estamos entrando en la recta final de la temporada 2021 de la NFL; cada vez se siente más cerca en ansiado Super Bowl y los partidos suelen ser más interesantes por lo reñida que comienza a ser la temporada.

A estas alturas ya podríamos ver qué equipos asegurarían su pase a los Playoffs, como el equipo de Arizona o los Empacadores de Green Bay; claro, esto también dependerá del resultado de otros equipos.

Esta semana 14 de NFL se inauguró con el Thursday Night Futbol; los protagonistas de este encuentro fueron los Steelers de Pittsburgh contra los Vikings de Minnesota, que rindieron un partido hasta cierto punto reñido. El marcador final se colocó a favor del equipo de Minnesota, con un (36-28).

Publicación de NFL en Instagram

Por otro lado, los equipos que descansaron en esta ocasión fueron los de Nueva Inglaterra, Filadelfia, Miami e Indianapolis.

Este domingo y lunes siguen los juegos a partir de las 12:00 horas, y aquí te dejamos el calendario con los horarios y equipos que van a verse las caras en esta semana 14 de la NFL:

PARTIDOS, HORARIOS Y DÓNDE VERLOS

Domingo 12 de diciembre

New Orleans Saints vs. New York Jets | 12:00 horas | NFL Game Pass

Atlanta Falcons vs. Carolina Panthers | 12:00 horas | NFL Game Pass

Seattle Seahawks vs. Houston Texans | 12:00 horas | NFL Game Pass

Las Vegas Raiders vs. Kansas City Chiefs | 12:00 horas | Fox Sports 2

Baltimore Ravens vs. Cleveland Browns | 12:00 horas | Afizziados

Dallas Cowboys vs. Washington Football Team | 12:00 horas | Fox Sports

Jacksonville Jaguars vs. Tennessee Titans | 12:00 horas | NFL Game Pass

New York Giants vs. Los Angeles Chargers | 15:05 horas | Fox Sports 2

Detroit Lions vs. Denver Broncos | 15:05 horas | NFL Game Pass

San Francisco 49ers vs. Cincinnati Bengals | 15:25 horas | NU9VE

Buffalo Bills vs. Tampa Bay Buccaneers | 15:25 horas | Fox Sports

Chicago Bears vs. Green Bay Packers | 19:20 horas | ESPN, Star+

Lunes 13 de diciembre

Los Angeles Rams vs. Arizona Cardinals | 19:15 horas | ESPN, Star+