Márquez se ‘quiebra’ tras muestras de cariño en España: ‘es difícil que en otro país te tengan tanto cariño’

No cabe duda que cada uno de nosotros como seres humanos comenzamos a crear un camino para que se nos reconozca en algún determinado tiempo, no solo por nuestros logros profesionales sino por el ser humano que somos dentro y fuera de nuestro círculo social, cuestión que la vida no dejó de lado a Rafael Márquez, ya que en España fue laureado en el programa Chiringuito.

El ex elemento de Barcelona se dio cita en uno de los programas más representativos en el deporte de aquél país, donde el Kaiser reconoció que “Es difícil que en tu país te tengan tanto cariño (...) que vengas a otro país y te traten así (con el mismo cariño), muchas gracias de verdad”.

¡MI CAPITÁN, DON RAFAEL MÁRQUEZ! 🇲🇽



Enorme programa de @elchiringuitotv, el tío @jpedrerol lo volvió a hacer!!



Abrazo @josemariamatos1 pic.twitter.com/TU3KVABnJf — AGUSTÍN M DE LEÓN ⏱mt (@amartinezdeleon) October 27, 2021

Luego de hacer carrera con el equipo de sus amores (Atlas), el sueño del viejo continente llegó gracias a AS Mónaco (1999) donde fue pichado por 6 millones de dólares, para que después, la calidad y trabajo dentro del terreno de juego dieran frutos e hizo que el club culé lo fichara de 2003 al 2010.

Con los blaugrana disputó poco más de 200 partidos obteniendo: 4 Ligas de España, 3 Supercopas, 2 Champions League, 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes, sin dejar de lado su compañerísmo con el mítico defensa, Carles Puyol.

Junto con Antonio Carbajal, el ex capitán del combinado Tricolor tuvo la oportunidad de disputar cinco Copas del Mundo: Corea-Japon (2002), Alemania (2006), Sudáfrica (2010), Brasil (2014) y Rusia (2018), con un total de 19 partidos disputados.