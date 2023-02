Semana 4 de la NFL: ¿Dónde y cuándo ver los partidos de este fin de semana?

Iniciamos el mes de octubre con una temporada de la NFL que actualmente está en su cuarta semana; llevamos un mes viviendo la NFL rumbo al Super Bowl, que por cierto ya anunció a los artistas que estarán en el show de Medio Tiempo.

Esta cuarta semana se inauguró el jueves con en encuentro entre Jacksonville vs Cincinnati, que por cierto estuvo muy reñido con un marcador que terminó 24-21 a favor del equipo de Cincinnati.

Este domingo y lunes siguen los juegos, y aquí te dejamos el calendario con los horarios y equipos que van a verse las caras en esta semana 4 de la NFL:

PARTIDOS, HORARIOS Y DÓNDE VERLOS

DOMINGO 3 DE OCTUBRE

Washington vs Atlanta | 12:00 horas | NFL Game Pass

Houston vs Buffalo | 12:00 horas | NFL Game Pass

Detroit vs Chicago | 12:00 horas | NFL Game Pass

Carolina vs Dallas | 12:00 horas | Fox Soports

Indianapolis vs Miami | 12:00 horas | AfIZZIonados

Cleverland vs Minnesota | 12:00 horas | NFL Game Pass

New York Giants vs New Orleans | 12:00 horas | NFL Game Pass

Tennessee vs New York Jets | 12:00 horas | NFL Game Pass

Kansas City vs Ohiladelphia | 12:00 horas | Fox Soports 2

Arizona vs Los Angeles Rams | 15:05 horas | Fox Soports 2

Seattle vs San Francisco | 15:05 horas | NU9VE

Baltimore vs Denver | 15:25 horas | NFL Game Pass

Pittsburgh vs Green Bay | 15:25 horas | Fox Soports

Tampa Bay vs New England | 19:20 horas | ESPN

LUNES 4 DE OCTUBRE

Las Vegas vs Los Angeles Chargers | 19:15 horas | ESPN