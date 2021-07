Bahía de Tokio recibirá los atletas con bacterias en altos niveles y un ineficiente tratamiento de aguas

En menos de dos semanas, los nadadores olímpicos se sumergirán en la bahía de Tokio para competir en el triatlón. Para los residentes que viven cerca de la costa, ese es un pensamiento poco atractivo porque, a pesar de meses de esfuerzos para limpiar el agua, la bahía apesta.

Conocido por su línea costera de relucientes rascacielos y el icónico Rainbow Bridge, el “paisaje futurista” fue seleccionado “a petición de las organizaciones deportivas internacionales”, según el Comité Organizador de Tokio 2020. Pero en el periodo previo a los juegos, comenzaron a surgir problemas.

En agosto de 2019, se canceló una prueba para la parte de natación del Paratriatlón después de que se encontrara la bacteria E. coli en el agua a más del doble del límite establecido por la Unión Internacional de Triatlón, ahora llamado Triatlón Mundial. Como dijo un atleta, el lugar “olía a inodoro”, informó el periódico Asahi. Desde entonces, la ciudad anfitriona ha tomado medidas drásticas para tratar de reparar su imagen empañada.

Vertió 22 mil metros cúbicos de arena en la bahía para crear un entorno para los organismos que ayudan a limpiar el agua. Y está diseñado con pantallas de poliéster de tres capas para proteger las instalaciones de natación olímpica de E. coli. Además de eso, la ciudad ya estaba construyendo enormes tanques de almacenamiento para capturar la escorrentía de las inundaciones, de modo que pueda ser tratada antes de llegar al mar.

Koichi Yajima, director de la División de Planificación y Promoción de la Oficina de Preparación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, dijo que el sistema de pantalla ha sido probado desde 2018 y proporcionará un entorno seguro para celebrar los juegos.

Sin embargo, en las últimas semanas, un olor acre ha estado flotando desde el agua.

“Como residentes, debemos crear nuestra propia conciencia”, dijo Mariko Watanabe, quien dijo que le molesta el olor y el efluente en la bahía y los canales desde que se mudó a la orilla del agua hace seis años. “El agua debe ser un entorno en el que los niños puedan jugar de forma segura”.

A algunos científicos les preocupa que las medidas de limpieza propuestas por la ciudad no sean suficientes.

Yukio Koibuchi, exprofesor asociado de la Escuela de Graduados de Ciencias Fronterizas de la Universidad de Tokio, dice que las medidas propuestas “no reducirán mucho la afluencia de E. coli” porque el área es parte de un río de marea y las bacterias podrían fluir debajo del pantallas.

Aguas residuales mixtas

El problema es que la metrópolis más grande del mundo no tiene sistemas de drenaje separados para el agua de lluvia y las aguas residuales. Por lo tanto, las aguas y las aguas residuales de 30 millones de residentes, combinadas con la escorrentía que alimenta siete ríos y docenas de arroyos y canales subterráneos, deben tratarse antes de ingresar a la bahía.

Tokio sufre tifones y otros fenómenos meteorológicos extremos que provocan inundaciones que pueden sobrecargar el sistema de tratamiento. Para evitar daños por las inundaciones durante los días de lluvias extremas, el alcantarillado sin tratar se vierte directamente en la bahía.

Sobre todo se queda ahí. La bahía está clasificada como un estuario de río ahogado y, si bien cubre un área de 960 kilómetros cuadrados, tiene una abertura relativamente estrecha al mar y una profundidad promedio de solo 15 metros. Su salinidad es solo alrededor del 1 por ciento, según una investigación de Koibuchi y otros, lo que significa que el 60 por ciento del agua proviene de los ríos y desagües de la ciudad.

Al igual que otras ciudades antiguas, como Londres y Nueva York, las alcantarillas se desarrollaron durante más de un siglo. “El sistema de alcantarillado combinado se introdujo en Tokio a principios del siglo XX”, según Tateki Kanno, director de la división de planificación y coordinación de la Oficina de Alcantarillado de Tokio.

El rápido crecimiento de la población ha aumentado la capacidad de la ciudad para mantenerse al día. La planta de tratamiento de Shibaura, que recoge agua contaminada del otro lado del centro de negocios y la vierte en la bahía de Tokio, se construyó en 1931, cuando la población de Tokio era menos de la mitad de la actual.

“Tokio tiene la carga de efluentes más alta del mundo”, dijo Shigeru Enomoto, un concejal del vecino distrito de Minato que ha estado luchando para limpiar la bahía durante más de 15 años. “Los Juegos Olímpicos han puesto de relieve el antiguo problema de la contaminación”. Ha pedido al gobierno que construya sistemas separados para el alcantarillado y el agua de lluvia.

La Oficina de Alcantarillado de Tokio estima que costaría al menos 10 billones de yenes y tardaría más de 100 años en hacerlo. “La conversión no es una solución realista”, dijo Kanno. En cambio, la oficina ha estado construyendo tanques de almacenamiento para capturar y retener las aguas residuales durante las inundaciones hasta que las plantas de tratamiento puedan procesarlas.

Como resultado de la instalación de 1.5 millones de metros cúbicos de capacidad, el número de veces que las aguas residuales fluyen directamente al océano ha caído de 56 a 14 veces al año, según la Oficina de Alcantarillado. La ciudad planea agregar 200 mil metros cúbicos más para cumplir con las regulaciones que se endurecerán en el año fiscal 2024.

Ciudades sucias

Para los nadadores de triatlón y maratón que comienzan sus eventos el 26 de julio, la calidad del agua se ha convertido en uno de los peligros del evento, y no solo en Tokio.

“La bahía de Tokio no está limpia de ninguna manera”, dijo Taro Shiraro, un triatleta que ha estado compitiendo en carreras durante más de 30 años. Pero dijo que no es tan malo como algunos lugares donde se realizan competencias. “Los juegos de triatlón se celebran cada vez más en zonas urbanas. No muchos de ellos están limpios “.

Más allá de los juegos, persisten las preocupaciones sobre los niveles dañinos de bacterias. En junio del año pasado, el Gobierno Metropolitano de Tokio gastó 120 millones de yenes para esparcir barcazas de arena desde la isla Kozushima a 170 kilómetros de distancia para “crear un ambiente confortable para los organismos acuáticos” y “mejorar la calidad del agua”, dijo Tomoyuki Higuchi, director de planificación. y construcción en la Oficina de Puerto y Puerto de Tokio.

Higuchi dice que los organismos pequeños como los gusanos de arena y las Spionidaes están aumentando, pero la calidad del agua aún no se ha vuelto visiblemente más limpia. “El proyecto traerá un beneficio a largo plazo”, dijo.

Enomoto realizó un experimento el año pasado en el sedimento y dijo que el metano liberado durante la marea baja del lodo debajo del nuevo lecho de arena es uno de los factores que contribuyen al mal olor. Pero dijo que la presencia de bacterias sigue siendo una preocupación clave. “MI. coli es solo una bacteria indicadora que es relativamente débil “, dijo. “Si se confirma la presencia de E. coli, también pueden aparecer otras más fuertes como la disentería o la fiebre tifoidea”.

Aún así, no todo el mundo está a favor de separar el sistema de alcantarillado. Kenji Morita, director de la organización sin fines de lucro Association for Shore Environment Creation dice que el tratamiento excesivo de las aguas residuales podría reducir el suministro de nutrientes que las algas y los mariscos necesitan para crecer. “El mar no es una piscina, sino parte del entorno natural”, dijo. “Es vital apuntar a la regeneración y preservación del medio ambiente original y usarlo apropiadamente”.