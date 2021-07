El deporte como un ‘golazo’ en los negocios en 11 frases

Este jueves se realizó el foro EF Meet Point. El deporte: un negocio más allá del terreno de juego, en que participaron Guillermo Alegret, director general de Marketing Liga MX; Mónica García-Llaguno Abud, marketing and operations manager Shell México; Alejandro de Gabriel, delegado LGN México & Caribe LaLiga, y José Moya, director LaLiga Business School LaLiga.

En este foro conducido por Marion Reimers, conductora y periodista de Deportes de Fox Sports, se tocaron temas como la recuperación que están teniendo los deportes y el futuro de estos tras la pandemia, además sobre qué rol juega el futbol femenil en la industria.

Te dejamos aquí las mejores frases de este foro:

Guillermo Alegret

“Yo estoy sorprendido de ver cómo cada vez más personas se están involucrando con el futbol femenino, estoy impresionado de cómo ya hoy jugadoras tienen su nombre, son reconocidas, tienen sus fans, la gente tiene sus camisetas, finalmente ha logrado una penetración muy rápida, en términos proporcionales la liga femenil ha crecido más rápido de lo que ha ido creciendo la liga varonil, claro es una liga de por lo menos hace 4 años y a nivel mundial es relativamente nueva, pero a pesar de que solo son 4 años, la liga femenil está por arriba de prácticamente todas las ligas europeas, a excepción de la española, e inclusive de la liga en EU”.

“La industria del futbol, y el deporte en general, no está pasando por su mejor momento, sin embargo, está en un periodo de franca recuperación. No fue ajena al tema suscitado por la pandemia el año pasado, esto obligó como Liga a cancelar un torneo, nos obligó como Liga a cerrar estadios inclusive en coordinación con los gobiernos estatales, evidentemente en ese sentido la industria no está pasando por el mejor momento”.

“Nos hace falta mucho más trabajo para poder desarrollar mejores aplicaciones y con más información porque hoy el aficionado es mucho más exigente que antes, antes el aficionado veía el partido por la televisión y con la información que recibía de la tele le era suficiente, hoy no le es suficiente. Hoy busca por su lado tener estadísticas, busca por su lado tener otro tipo de información adicional, otro tipo de imágenes, y la parte digital se vuelve fundamental en ese sentido”.

Alejandro de Gabriel

“Vamos hacia una situación más global, sobre todo a nivel comunicación con el fan y patrocinadores. Partimos de un modelo tradicional como la televisión, que sigue funcionando, pero que poco a poco se va transformado en digital, no solo en redes sociales y seguimiento de la competencia, sino también a nivel audiovisual”.

“Efectivamente, en primer lugar indicar que la liga de futbol femenil en España depende de la federación, no la gestiona directamente La Liga; no obstante, la liga está totalmente involucrada en el desarrollo de vuestra disciplina. Lo consideramos totalmente exactamente igual que el futbol masculino, de hecho recientemente se ha profesionalizado la competición femenina, para esta temporada ya será una disciplina profesional en muchos equipos tienen su equipo femenil, la liga tiene un departamento también de futbol femenino para poder desarrollar, apoyar y transmitir los conocimientos que ha ido adquiriendo La Liga en estos 90 años de competición, esto se acelera en este caso”.

“¿Cosas que no volverán? Yo creo que al contrario, volverán cosas con más fuerza, la asistencia del público a los estadios volverá con mucha más fuerza, la experiencia será mucho más fuerte, más increíble, yo creo que el impacto va a ser mayor”.

Mónica García-Llaguno

“La ventaja principal de un marketing deportivo es que te permite crear un vínculo emocional entre el usuario y la marca”.

“Nos hemos encontrado mucho que este consumidor nuevo y joven tiene mucho el tema de la inmediatez, no tiene la paciencia de involucrarse en dinámicas complejas, necesita de este premio inmediato, de este reconocimiento”.

“Es fundamental vivir los valores de la marca y poderlos llevar también a todas las estrategias de marketing. Ahora que lanzamos una nueva campaña (...) utilizamos precisamente a un mujer para romper este paradigma, porque es chistoso, las estadísticas, si tú me preguntas (con base en) en los datos que hemos recabado, el 75 por ciento de las personas que van a nuestras estaciones son hombres, entonces, tenemos este enorme reto de hablarle a las mujeres y romper con el ‘no entienden’, ‘no saben’ o ‘no tienen la capacidad’, no solo en deportes, sino en el día a día”.

José Moya

“La industria del deporte en general y del futbol en particular yo la veo que es una industria en alza, es una industria que va a crecer en los próximos cinco o siete años muchísimo más de lo que ha crecido hasta ahora, el deporte ya forma parte de la vida de las personas, tanto el futbol como otros tipos de deportes, el yoga, pilates, fitness, training, muchísimos deportes populares que están creciendo ahora y forman parte de este día a día, de esos minutos que la gente invierte en ellos mismos”. 12:04 - 12:33

“Dentro de los programas que tenemos en La Liga Business School abordamos todo tipo de temáticas y de contenidos que permitan a los alumnos poder afrontar los retos a los que se enfrentan en el momento en el que acceden al mercado laboral en la industria del deporte, tenemos distintos cursos con distintas temáticas, con temas de derechos deportivo, marketing, comunicación, gestión deportiva, y por supuesto uno de los temas que abordamos es la digitalización, al día de hoy está tomando más importancia la digitalización, en la era digital venía pero ya está aquí, el COVID la acelerado de manera exponencial”.