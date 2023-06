¿Te gusta la música de Star Wars y Harry Potter? Universo cinematográfico de John Williams en UNAM

La música de Star Wars, Jurassic Park, Harry Potter, entre otros temas canónicos del compositor estadounidense John Williams (1932), que ya forman parte del imaginario cultural de la última mitad del siglo XX, podrán ser disfrutados por toda la familia los días 5, 6 y 13 de junio en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM interpretados por la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM), con la participación de Thiago Tiberio como director invitado y el chelista William Molina Cestari, quien tocará la parte solista del tema principal de la película La lista de Schindler.

Escuchar en vivo a una orquesta sinfónica de excelencia, como la de Minería, interpretar la música para cine más famosa de la historia es una experiencia inolvidable que logrará cautivar tanto a niños como a adultos. Las escenas de los jedi luchando a muerte con sables láser en las películas de George Lucas mientras la música aporta el complemento épico; los protagonistas de Jurassic Park contemplando el andar del diplodocus mientras la partitura nos anuncia la majestuosidad de aquel ser; o la construcción del misterio y el encanto de Hogwarts y el universo de Harry Potter a través de la música de John Williams, son algunas de las experiencias que las y los cinéfilos podrán disfrutar desde el sonido orquestal.

Aquellos momentos musicales que han estremecido a generaciones enteras al ver cintas legendarias entre las que también se encuentran E.T. (1982), de Steven Spielberg, Superman (1978), de Richard Donner, o La lista de Schindler (1993), también de Spielberg, sonarán en la emblemática sala de conciertos universitaria, interpretados por una de las agrupaciones más importantes de Hispanoamérica.

Durante sus 45 años de historia, la OSM ha sido sinónimo de excelencia musical, como lo demuestran sus múltiples galardones, entre ellos el Grammy, y casa de los mejores intérpretes del mundo. Con la intención de difundir lo mejor de los repertorios sinfónicos populares y cinematográficos, la Orquesta Sinfónica de Minería se transforma en Minería Pops.

El programa estará integrado por Olympic Fanfare y Theme (música para las Olimpiadas de 1984); March y Love Theme de la película Superman; Raiders March de la película Indiana Jones; Theme de la película La lista de Schindler (con la participación solista de William Molina Cestari en el chelo); Adventures on Earth de la película E.T.; Flight to Neverland de la película Hook; Theme de la película Jurassic Park; Suite de la película Harry Potter And The Sorcerer’s Stone. Además de otros temas de la saga como I. Hedwig, III. Nimbus 2000 y IV. Harry’s Wondrous World II.

Para las y los fanáticos de Star Wars se incluirán también la Suite de la película, Princess Leia’s Theme; la imperdible III. Imperial March y V. Throne Room.

Los conciertos podrán disfrutarse los días 5, 6 y 13 de junio a las 8pm, en la Sala Nezahualcóyotl. Con la participación de Thiago Tiberio como director invitado y el chelista William Molina Cestari. Se trata de un concierto familiar y las niñas y niños mayores de 8 son bienvenidos.

Los boletos pueden adquirirse en la página https://boletoscultura.unam.mx/ y en las taquillas de la Sala Nezahualcóyotl. Para información sobre descuentos consultar la página: www.mineria.org.mx