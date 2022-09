¿Qué está pasando? RAE elimina a la ‘ch’ y la ‘ll’ del abecedario

La Real Academia Española (RAE) decidió excluir del abecedario las letras ‘ch’ y ‘ll’, pues de acuerdo con la institución cultural dedicada a la regularización lingüística entre el mundo hispanohablante, no las considera propiamente letras sino dígrafos. Ahora a pensar en 27 letras.

Mediante un comunicado, la RAE explica que los dígrafos son conjuntos de dos letras o grafemas que representan un solo fonema, lo que quiere decir es que representan un solo sonido. Pero además dio conocer otros cambios que es importante conocer.

“Se excluyen definitivamente del abecedario los signos ch y ll, ya que, en realidad, no son letras, sino dígrafos, esto es, conjuntos de dos letras o grafemas que representan un solo fonema. El abecedario del español queda así reducido a las 27 letras siguientes: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z”, explicó la RAE en su misiva.

RAE elimina la ‘ch’ y la ‘ll’ del abecedario

La RAE explica en su página web que la eliminación de los dígrafos ‘ch’ y ‘ll’ no significa que desaparecerán del sistema gráfico del español, pues seguirán utilizándose en la escritura de las palabras.

“Estos signos dobles seguirán utilizándose como hasta ahora en la escritura de las palabras españolas: el dígrafo ch en representación del fonema /ch/ (chico [chíko]) y el dígrafo ll en representación del fonema /ll/ o, para hablantes yeístas, del fonema /y/ (calle [kálle, káye]). La novedad consiste, simplemente, en que dejan de contarse entre las letras del abecedario”.

La institución cultural comenta que al tratarse de combinaciones de dos letras, las palabras que comienzan por estos dígrafos o que los contienen no se alfabetizan aparte, sino en los lugares que les corresponden dentro de la c y de la l, del abecedario, respectivamente.

La RAE también definió un solo nombre para las letras ‘y’, ‘v’ y ‘w’. En el caso de la primera que conocíamos como ‘Y griega’, pasa solo a ser ‘Ye’; mientras que para la ‘B’, sólo se llamará ‘be’, y la ‘V’ pasará a ser ‘Uve’.

Además, ya no se usarán expresiones como: be alta, be larga, ve baja o ve corta. Y la ‘W’ pasará a ser ‘doble uve’.