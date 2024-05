Cometa A3 Tsuchinshan-ATLAS será visible sin telescopio y promete el show espacial ‘del siglo’

El cielo resplandece a tu alrededor… Así como dice la canción de Dragon Ball, serie animada creada por Akira Toriyama, quien murió a los 68 años, el 7 de marzo pasado, los cazadores de cometas tienen una oportunidad única para ver un resplandor.

Luego de fenómenos como el eclipse total de Sol del 8 de abril y el paso del cometa 12P Pons/Brooks, conocido como el ‘Halcón Milenario’, podremos ser testigos de un evento astronómico que ocurre una vez cada miles de años.

Si las condiciones climáticas lo permiten y sin necesidad de binoculares o de la ayuda de un telescopio, los ‘terricolas’ podremos ver el vuelo del cometa C2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS.

Este cometa toma el nombre en reconocimiento a los dos observatorios que lograron encontrarlo. Fue detectado por primera ocasión el 9 de enero de 2023 por astrónomos del observatorio Tsuchinshan, de China. Un mes después, el programa de vigilancia ATLAS, de Sudáfrica, reportó el avistamiento.

¿Cuándo y en dónde será visible? Esto es todo lo que sabemos hasta ahora del cometa que surcará el cielo.

¿Qué sabemos del cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS?

Después de que se reportaron los dos avistamientos, la comunidad científica comenzó a revelar detalles del cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS a partir de la imagen obtenida.

Además de tomar su nombre en reconocimiento a los observatorios, se sabe que la letra C de su denominación indica que se trata de un cometa no periódico. Esto quiere decir que se trata de un ‘astro’ con un periodo orbital superior a los 200 años. No obstante, la BBC señala que puede tratarse del “cometa del siglo”.

El apodo de “cometa del siglo” se le puso ante la expectativa de que el C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS genere un brillo intenso cuando pase cerca de la Tierra.

Los reportes más recientes sobre la trayectoria del cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS indican que está ‘cerca’ de Júpiter. La lejanía con la Tierra complica conocer el tamaño y otros datos relevante sobre el cometa; sin embargo, en los próximos meses surgirán más datos.

Por ahora, los astrónomos prevén que se trate de un “gran cometa”, que destaque por tener un brillo similar a las estrellas.

Uno de los cometas más recordados de los últimos años fue el Hale-Bopp, mismo que se vio en todo su esplendor en marzo de 1997 y que dejó una imagen espectacular debido a sus ‘colas gemelas’. Si bien no se puede asegurar aún que el cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS tenga las mismas características, sí se prevé que sea al menos más brilloso que varios que se han visto en años recientes.

Se espera que el cometa A3 Tsuchinshan-ATLAS sea visible con un brillo similar al de las estrellas. (science.nasa.gov)

¿Por qué el cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS es tan importante? Estas son sus características

Hay al menos tres factores que tienen a la expectativa a la comunidad científica:

Brillo del cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS

De acuerdo con el portal especializado Starwalk, es posible que el cometa tenga un brillo de magnitud -0.1 a -6.6, cifra comparable con las estrellas más brillantes que vemos desde la Tierra sin necesidad de telescopio.

Comparado con el cometa Hale-Bopp, que tuvo una magnitud de -1.8, es posible que el C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS sea más brilloso e impresionante.

¿Qué sabemos de la ‘cola’ de este cometa?

Se estima que pase cerca del Sol, a una distancia similar a la que está Mercurio, lo que hará que parte de sus partículas de hielo se evaporen. Ese hecho provocaría que se genere una cola de polvo y hielo que puede ser muy grande a comparación con otros cometas.

Esto hará más grande el espectáculo, ya que una de las principales características de esta clase de cometas es la cola y cómo deja una estela mientras surca el espacio.

¿Pasará muy cerca del del Sol?

Se prevé que el cometa pase cerca del Sol, y al desconocer la mayoría de sus características, los astrónomos señalan que existe la posibilidad de que se desintegre debido al calor.

En caso de que esto pase, el cometa no alcanzaría a ser visible de tan buena forma desde la Tierra, ya que si bien desde antes de su paso cerca del Sol se podrá ver con telescopio, una desintegración arruinaría las expectativas de que fuera uno de los más brillosos.

Tras su paso cerca del Sol, los cometas suelen desprender particulas de hielo y polvo. (EFE)

¿Cuál es el proximo cometa que se verá en la tierra?

Desde México y todos los países que forman parte del Hemisferio Norte, observar el cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS será posible a simple vista durante octubre.

¿Cuándo se verá el cometa ATLAS?

27 de septiembre: Se espera que sea su punto más cercano con el Sol. En ese momento se sabrá si sobrevive o se extingue debido a las altas temperaturas.

Se espera que sea En ese momento se sabrá si sobrevive o se extingue debido a las altas temperaturas. 2 de octubre: De sobrevivir al Sol, su paso lo acercará hacia la Tierra, comenzando a verse cada vez más cerca y sin necesidad de herramientas . Además, entrará en su fase nocturna, lo que hará que se vea mejor en las noches.

De sobrevivir al Sol, su paso lo acercará hacia la Tierra, comenzando a verse . Además, entrará en su fase nocturna, lo que hará que se vea mejor en las noches. 12 de octubre: Será el mejor día para ver el cometa, siendo la noche el mejor momento y a la espera de que la cola de polvo y hielo que genera esté en uno de sus puntos más intensos.

13 de octubre: El cometa comenzará a alejarse de la Tierra y a lo largo del mes se verá cada vez menos.