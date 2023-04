Un vinito a la luz ¿de la estratósfera? Lanzan viajes al borde del espacio por 132 mil dólares

La carrera espacial acaba de recibir un nuevo participante: Zephalto de Francia ofrece a los pasajeros la oportunidad de viajar a la estratosfera en un globo, a partir de 120 mil euros (132 mil dólares) por persona en 2025.

“Me asocié con la agencia espacial francesa y trabajamos juntos en el concepto del globo”, dijo Vincent Farret d’Astiès, fundador e ingeniero aeroespacial de Zephalto.

Detalló que planea 60 vuelos al año, con sólo seis pasajeros a bordo en cada vuelo. La compañía tiene como objetivo brindar una experiencia que traiga lo mejor de la hospitalidad francesa (buena comida, vino y diseño) a los límites del espacio para aquellos que pueden pagar el boleto de seis cifras.

Los globos llenos de helio o hidrógeno partirán de Francia con dos pilotos a bordo y se elevarán 25 kilómetros (15.5 millas) hacia la estratosfera durante una hora y media. Una vez que alcance la altitud máxima, que es aproximadamente tres veces más alta que la de un avión comercial, el globo permanecerá durante tres horas, lo que brindará a los invitados la oportunidad de disfrutar de las vistas que antes solo podían ver los astronautas. El descenso tomará una hora y media más, para un viaje de ida y vuelta de seis horas.

“Elegimos 25 kilómetros de altura porque es la altitud en la que estás en la oscuridad del espacio, con el 98 por ciento de la atmósfera debajo de ti, para que puedas disfrutar de la curvatura de la Tierra en la línea azul. Estás en la oscuridad del espacio, pero sin la experiencia de gravedad cero”, explicó Farret d’Astiès.

La NASA dice que el espacio exterior comienza oficialmente a 50 millas sobre la Tierra. Otros organismos internacionales lo ubican en 62 millas (100 km) en lo que se conoce como la Línea Kármán.

La carrera espacial del consumidor

Zephalto es un nuevo participante europeo en la carrera espacial comercial, pero no es el único globo espacial en el juego. Space Perspectives, con sede en Florida, ofrece viajes a bordo de su embarcación Neptune One, yendo un poco más alto (19 millas) por un poco menos de dinero: 125 mil dólares. Los vuelos comenzarán en 2024.

Usando cohetes y ofreciendo una opción para experimentar la ingravidez, tanto Virgin Galactic Holdings como Blue Origin LLC lanzaron vuelos espaciales civiles en los que Richard Branson y Jeff Bezos se vistieron junto con turistas espaciales para los vuelos.

Blue Origin tiene como objetivo reiniciar sus viajes para fines de este año desde que un cohete no tripulado se estrelló en 2022.

El lunes, SpaceX de Elon Musk se vio obligado a retrasar su cohete Starship de próxima generación 10 minutos antes del despegue; los planes son eventualmente llevar a los turistas alrededor de la luna.

A diferencia de su competidor estadounidense, Zephalto aterrizará en tierra, no en el mar, y la empresa destaca su diseño de lujo. Frente a los cohetes, las opciones de los globos espaciales son para un turismo mucho más sereno, menos arriesgado y cualquiera puede ir sin formación previa; si está en condiciones de viajar en una aerolínea comercial, está en condiciones de volar en este globo espacial.

Los científicos e investigadores meteorológicos han utilizado globos capaces de alcanzar la estratosfera desde la década de 1930. El aspecto del turismo tripulado es la innovación. CNES (Centro Nacional de Estudios Espaciales, la agencia espacial de Francia) ha estado enviando globos durante más de 60 años.

¿Cómo serán decorados los viajes al espacio?

Joseph Dirand, un diseñador francés de las tiendas Balmain y Givenchy en París, así como de restaurantes tan chic como Loulou y Monsieur Bleu, ha sido elegido para crear los interiores. Dirand es conocido por su estilo de diseño minimalista, que no distraerá a los pasajeros de lo más importante: las vistas de la Tierra.

“El diseño trata de dar forma a las experiencias, y esta experiencia dará forma a la vida de las personas”, dijo Dirand. “Espero que nuestros invitados regresen a la Tierra con nuevas perspectivas sobre nuestro precioso planeta, su belleza y cómo protegerlo mejor”.

La experiencia a bordo se adaptará a las preferencias individuales de los clientes, con especial atención a la comida. Zephalto se esfuerza por ofrecer una cocina de calidad de estrella Michelin a los invitados, aunque la compañía se negó a nombrar posibles socios chef. Y aunque Farret d’Astiès quiere que las personas disfruten de la experiencia y se concentren en el momento, Wi-Fi estará disponible para que puedan mostrar la experiencia a amigos y familiares en la Tierra.

Incluido en la tarifa, también: una opción para hablar con un psicólogo antes del vuelo. Ver la Tierra desde arriba puede ser un desafío, dice Farret d’Astiès.

“Necesitas preparación psicológica. Sabemos por las 600 personas que han superado esta altitud que ver la Tierra en la oscuridad es una experiencia que puede ser emocional”, explica, citando el efecto de visión general. El bien documentado fenómeno de ver la Tierra desde el espacio puede tener un poderoso efecto en la perspectiva.

William Shatner de Star Trek, quien viajó con Blue Origin en octubre de 2021, dijo que mirar hacia la Tierra le produjo los sentimientos de dolor más fuertes que jamás había experimentado.

Zephalto ha realizado tres vuelos de prueba con pilotos a bordo, pero ninguno ha alcanzado todavía la altitud máxima de 25 kilómetros. Farret d’Astiès dice que un vuelo a finales de este año debería lograr esto.

Confía en que tendrá éxito porque la agencia espacial francesa ha trabajado durante mucho tiempo con globos de gran altura. Cuando se superen todas las pruebas, el globo obtendrá la certificación EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea) como avión comercial.

Si bien la certificación permitirá que los globos aterricen en cualquier lugar de Europa, los vuelos iniciales despegarán y aterrizarán en suelo francés.

Es un sueño de larga data del fundador de Zephalto, quien dice que su historia familiar está ligada al vuelo en globo. Su tatarabuelo escapó de París en globo en 1870 durante la guerra franco-prusiana. Sin embargo, a diferencia de su antepasado, Farret d’Astiès tiene la intención de acercarse un poco más a las estrellas.